Nagyon súlyos a helyzet Németországban, szigorú lezárások jönnek húsvétkor

Németország meghosszabbítja a jelenlegi lezárásokat április 18-ig, húsvétra viszont ennek tetejébe még szigorításokat is bevezetnek.

Németország meghosszabbítja a jelenlegi lezárásokat április 18-ig - jelentette be kedden a Deutsche Welle (DW) szerint Angela Merkel német kancellár, miután a 16 szövetségi tartományok a hajnali órákig tárgyalt. Húsvétra, azaz április 1. és 5. között viszont még szigorúbb korlátozások lépnek életbe, az üzleteknek - köztül az élelmiszerüzleteknek is - többségében be kell zárniuk.

Meg kell törni a harmadik hullám exponenciális növekedését - indokolta Merkel a döntést a DW szerint. Az esetek száma ugyanis olyan szinteket értek el, amelyek a hatóságok szerint már túlterhelik az intenzív osztályokat.

Miből áll a szigorítás?

A döntés értelmében továbbra is zárva maradnak a kulturális intézmények, szórakozóhelyek és sportlétesítmények, a húsvéti időszakra pedig még szigorúb intézkedések lépnek életbe:

Az egyházakat megkérik, hogy a keresztény szertartásokat online rendezzék meg.

Az 5 napos hosszú hétvége alatt 5 felnőttnél több nem találkozhat két háztartásból.

A tesztelési- és oltóközpontok nyitva maradnak.

A nyilváos összejöveteleket betiltják.

Szinte minden üzletnek be kell zárnia az ötnapos hétvégére, csak az élelmiszerüzletek maradhatnak nyitva szombaton, április 3-án.

Azoknak, akik az ünnepekre Németországból külföldre utaznak, a visszautazás előtt teszteltetniük kell magukat.

A szigorítások azokra a területekre vonatkoznak, ahol a 100 ezer lakosra eső új esetek száma hét napon keresztül meghaladja a 100-at. Azokon a területeken, ahol az előfordulási arány három egymást követő napon keresztül 100 fölött van, ott a szigorúbb intézkedéseket be kell vezetni.

Nagyon súlyos a helyzet

Merkel szerint "nagyon, nagyon súlyos a helyzet" a koronavírus-variánsok terjedése miatt. "Lényegében egy új járványban vagyunk", az új variáns "sokkal halálosabb, jelentősen fertőzőbb" - hangsúlyozta a kancellár, aki azt is hozzátette, hogy az új variáns "lényegében felemésztette" a korábbi előrelépéseket. Németországnak "óvatosnak és rugalmasnak" kell lennie - mondta Merkel, aki szerint az idővel versenyeznek, hogy a lakosságot beoltsák.

Markus Söder bajor miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a járványnak talán a legveszélyesebb szakaszában járnak, és hogy sokan szerinte alábecsülik a helyzetet. Söder szerint a húsvéti lezárás célja, hogy a vírust lassítsák.

Berlin polgármestere, Michael Müller úgy vélte, fontos, hogy időt nyerjenek, míg a vakcinák rendelkezésre állnak.

A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint a hétnapi fertőzésgyakoriság 100 ezer lakosra vetítve kedd reggel 108,1 volt Németországban, ami meghaladja azt a 100 fős határt, amellyel az egészségügy (és azon belül is az intenzív ellátás) még meg tud birkózni.

A megelőző 24 órában 7485 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez bő 30 százalékos növekedés az egy héttel korábbi 5480-hoz képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 674 710 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t - írja az MTI.

A vírus által okozott betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt 250 halálesetet jegyeztek fel a magyar hírügynökség szerint, ami ugyancsak emelkedés az egy héttel korábbi 238-hoz képest. Az új halálesetekkel 74 964-re emelkedett a járvány németországi áldozatainak száma.