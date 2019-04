Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szijjártó: a magyar-kínai kapcsolatok még sosem voltak ilyen jók

Több megállapodást is aláírtak pénteken Kínában a magyar kormány és vállalatok képviselői.

A magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez minden politikai, kulturális feltétel adott - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Pekingben, kínai-magyar üzleti megállapodások aláírása előtt az MTI híradása szerint. Magyarország szempontjából kulcskérdésnek nevezte a Kínával való hatékony gazdasági együttműködést, ugyanis a világ immár legnagyobbra nőtt gazdasága akkora piacot jelent a magyar vállalatoknak, hogy az az exportteljesítményt döntően meghatározza.

Kína a legújabb technológiák használatával biztosítja, hogy a magyar gazdaság versenyképessége folyamatosan és dinamikusan nőjön - véli a külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint a magyar-kínai kapcsolatok még sosem voltak olyan jók, mint jelenleg. A két ország kapcsolatrendszerét a kölcsönös tiszteletre alapozzák és az átfogó stratégiai partnerség szintjére emelték, ezért nincs nyitott kérdés a politikai kapcsolatokban, nincs, ami gátolná a gazdasági együttműködés további fejlődését.

Tavaly Magyarország sanghaji központtal külgazdasági irodahálózatot nyitott, és eximbanki hitelekkel is segíti magyar vállalatok szerepvállalását a kínai piacon. Mára Kína vált Magyarország első számú kereskedelmi partnerévé az EU-n kívüli országok sorában, és tavaly, minden idők legmagasabb értékét produkálva, 8,7 milliárd dollár kereskedelmi forgalmat bonyolítottak.

A magyar vállalatok szempontjából fontos együttműködési területek közé sorolta az informatikát, az élelmiszeripart, a gyógyszeripart, a közlekedést és a vízgazdálkodást.

A beszéd után több megállapodást is aláírtak kínai és magyar vállalatok, egyebek mellett a budapesti és a hsziani nemzetközi repülőtér, ami újabb kínai városokat kapcsolhat be a Budapestről elérhetők hálózatába. A Richter Gedeon gyógyszeripari megállapodásokat kötött, amelyekről Szijjártó Péter azt mondta, hogy tovább növelhetik a jelentősen bővülő magyar gyógyszeripari exportot. Emellett megállapodást írt alá a Szegedi Tudományegyetem a Huawei-jel, ennek nyomán szegedi informatikai alapkutatások kapcsolódhatnak be a Huawei fejlesztési tevékenységébe - írta az MTI.