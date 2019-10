Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szijjártó reagált az új magyar-brit pletykára

Azokra a brit sajtótalálgatásokra reagálva, amelyek szerint Boris Johnson más EU-országoktól, köztük Magyarországtól kérné a brexit esetleges halasztásának megvétózását, Szijjártó Péter kijelentette, hogy "olvastuk az erről szóló pletykákat, de (a magyar kormányhoz) nem érkezett ilyen megkeresés" - tette ki szombaton az MTI csütörtöki hírét a kormany.hu.

Domokos Erika , 2019. október 5. szombat, 20:58 Fotó: MTI Fotó - KKM/Burger Zsolt. Szijjártó Péter és Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Downing Streeten, 2019. október 3-án.

Szombaton több brit lap is arról számolt be, hogy pénteken elhangozhatott valamilyen ígéret magyar részről, hogy az Orbán-kormány elintézi Boris Johnsonnak, hogy október 31-én Nagy-Britannia tényleg kiléphessen az EU-ból - a brit parlament akarata ellenére is - írta a 444.hu.

Ha a brit kormány a parlament miatt rákényszerül a kilépés halasztásáról szóló kérelem benyújtására, akkor ezt az EU-tagállamainak is jóvá kell hagyniuk, és minden országnak vétójoga van. A brit lapok a magyar vétó lehetőségét arra alapozzák, hogy Szijjártó Péter és a londoni magyar követ, Szalay-Bobrovniczky Kristóf részt vehettek a Johnson-kormány péntek reggeli rendkívüli ülésén, legalábbis egy fotón látszanak, illetve az Express című lap szerint egy video is megjelent arról, amint a magyar diplomaták péntek reggel távoznak a brit kormányzati hivatalból - írta a 444.hu.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön még azt mondta az MTI-nek, hogy a brexit-halasztás megvétózásáról nem érkezett megkeresés a magyar kormányhoz. A hír szombaton jelent meg a kormany.hu oldalon.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Boris Johnson brit miniszterelnök a brexitről döntő népszavazáson kifejezett népakaratot igyekszik teljesíteni, és ezért őt nem támadni kellene, hanem inkább tiszteletet érdemel. Szijjártó szerint Magyarország igazságtalannak tartja azokat a támadásokat, amelyek a nemzetközi sajtó részéről érik a brit kormányfőt. Magyarország érdeke az, hogy minden olyan körülményt kiszűrjön, amely a későbbi együttműködést nehezítené - tette hozzá.

Szijjártó Péter a londoni látogatásán harmincnál több vállalatvezetővel is találkozott, és a velük folytatott tárgyalás alapján megállapítható, hogy a brit befektetők nagyon elégedettek a magyarországi beruházási környezettel, értékelik, hogy Magyarországon Európa legalacsonyabb adóit kell fizetni, és azt a gazdaságpolitikai fókuszváltást is, amelyet Magyarország a beruházás-ösztönzés, a bürokrácia visszaszorítása terén, további adócsökkentések formájában végrehajtott - közölte a miniszter.