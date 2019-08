Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szinte megfőnek a lazacok az alaszkai vizekben

Annyira forró volt a víz, hogy az ez okozta stressz miatt tömegesen pusztultak el a halak. Júniusban és júliusban soha nem látott forróság volt Alaszka térségében.

Szabó Dániel , 2019. augusztus 18. vasárnap, 08:43 Fotó: Getty Images - képünk illusztráció, hisz ezek a lazacok élnek.

Miközben általában 18,2 fok celsiusos az átlaghőmérséklet Alaszkában Anchorage térségében idén júniusban és júliusban 3-4 fokkal is melegebb volt. Sőt, július 4-én mintegy 32 fokkal megdőlt az 1969 óta fennálló melegrekord is, amit a szakértők a klímaváltozás hatásának tartanak. A térségben kifejezetten forrónak számító időjárás tartós volt, ami kihatással volt az élővilágra is.

Tömeges lazacpusztulásról számoltak be Alaszkában, miután a környéken eddig sosem látott hőhullám tombolt idén nyáron - írja a CNN alapján az Index.

A portál cikke szerint az ichtiológusok (halszakértők) megvizsgálták az elhullott tetemeket. Többségük teljesen egészségesnek tűnt, sem paraziták, sem betegségek, sem sérülések nyomait nem találták rajtuk. Ellenben sok egyedben egészséges ikrák voltak.

Mivel a pusztulás ideje egybeesett az extrém hőhullámmal, arra jutottak, hogy az ezáltal okozott stressz miatt pusztulhatott el ennyi állat.