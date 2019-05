Szintet lépett a csődhullám, már a dolgozóknak kell befizetni

Az egyik legnagyobb kínai befektetési cég, amelyet a kínai JP Morganként is emlegetnek, odáig jutott, hogy saját munkavállalóitól kér kölcsön a csőd elkerülése érdekében. Kínában egyre rosszabb a helyzet csődfronton, egyre nagyobb összegeket nem tudnak visszafizetni a vállalatok.

A China Minsheng Investment Group (CMIG) nevű társaság már a saját munkavállalóitól igyekszik forrásokhoz jutni ahhoz, hogy képes legyen teljesíteni fizetési kötelezettségeit és ki tudjon keveredni a likviditási csapdából, amelybe került - írja a cég egyik vezető tisztségviselőjére hivatkozva a Reuters. A cég létrehozott erre egy alapot, amelybe a befizetéseiket teljesíthetik a munkavállalók s választhatnak a között, hogy a cégben tőkét emelnek, vagy hitelt nyújtanak neki a befizetett összeg erejéig.

A jelentősen eladósodott CMIG-t a sajtó korábban a kínai JPMorgannak nevezte. A társaságot 2014-ben hozta létre a Chinese Minshen Bank segítségével és annak korábbi vezetőjének, Dong Wenbiao irányítása alatt 59 vezető üzletember. A befektetési társaság célja eleve az volt, hogy nehéz helyzetbe került vállalatokat vásárol fel az egészségügyi szektoron keresztül az acéliparig szinte az összes iparágban, s azok restrukturálásán keres sokat.

Eközben a helyi kommentárok szerint a cég a klasszikus hibát követte el, a hosszabb távon hasznot hozó eszközöket rövid lejáratú kötelezettségekből finanszírozta. A CMIG már január végén sokkolta a közvéleményt azzal, hogy nem tudott eleget tenni egy fizetési kötelezettségének. Februárban átmenetileg rendeződni látszott a helyzete, amikor különböző részesedések és ingatlanok eladásával megfelelő összeget sikerült előteremtenie egy akkor lejáró kötvényeinek kifizetéséhez. A Bloomberg tudósítása szerint áprilisban egy dollárkötvényére jelentett csődöt, igaz akkor két nap késéssel végül ismét sikerült eleget tennie fizetési kötelezettségének.

A cég egyébként már 2018 eleje óta igyekszik masszívan ledolgozni hatalmasra duzzadt adósságállományát. Az elmúlt másfél évben annak összege mintegy 43 milliárd jüannal csökkent, azonban még mindig mintegy 29,75 milliárd jüanra rúg, ez nagyjából 4,37 milliárd dollárnak megfelelő összeg.

Ha a CMIG-nek nem is sikerülne kilábalnia a likviditási válságából és végül csődöt kéne jelentenie, az önmagában még nem lenne katasztrófa az ország pénzügyi renderére nézve. Azonban a fejlemények jól mutatják, miért is aggódnak a befektetők egyre inkább a kínai gazdaság miatt. Idén eddig a Reuters gyűjtése szerint a kínai cégek összesen 23,31 milliárd jüan értékű kötvény esetében jelentettek be fizetésképtelenséget, ez 70 százalékos emelkedését jelent 2018-hoz képest. A Bloomberg más számokkal dolgozva azt hozta ki, hogy 39 milliárd jüannyi belföldön kibocsátott kötvény vált nem fizetővé idén, ami három és félszeres növekedés 2018-hoz képest. Tavaly összesen közel 120 milliárd jüannyi kötvény dőlt be Kínában, ami a 2017-es érték több, mint négyszerese.

Az elemzők szerint a kínai cégek egyre növekvő fizetési nehézségeinek csak egy része magyarázható az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi háború kedvezőtlen hatásaival. A másik ok az, hogy az elmúlt években a központi vezetés egyre inkább próbálja az országban a veszélyesnek és átláthatatlannak tartott árnyékbankrendszert megregulázni és visszaszorítani. Ennek kedvezőtlen hatásait igyekeznek azzal ellensúlyozni, hogy a központi bank egyre lazább feltételeket támaszt a bankok számára a magánszektor hitelezésével kapcsolatban. Azonban a pénzintézetek és bankok értelemszerűen szigorúbb feltételeket támasztanak a hitelnyújtás során és ez törvényszerűen a rosszabb minőségű adósok kiszorulásához és egyre növekvő fizetési problémákhoz vezet a magánszektorban.