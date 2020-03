Szíria miatt rendkívüli tanácskozást hívott össze az EU

A szíriai helyzetre való tekintettel a jövő hétre rendkívüli tanácskozásra hívta össze az Európai Unió (EU) tagországainak külügyminisztereit Josep Borrell, az Európai Unió (EU) kül- és biztonságpolitikai főképviselője vasárnap az MTI híre szerint.

Az uniós főképviselő nyilatkozatában jelezte, hogy a Külügyek Tanácsának ülésén, amelyet a görög külügyminisztérium kérésére hívott össze, a miniszterek áttekintik a legújabb fejleményeket, valamint az együttműködés újabb lehetőségeit.

Borrell hangsúlyozta, hogy a szíriai Idlíb tartományban és környékén kiújult harcok súlyos fenyegetést jelentenek a nemzetközi békére és biztonságra, kimondhatatlan szenvedést okoznak a lakosságnak, és beláthatatlan hatással járnak a régióra, valamint azon túl is. Az Európai Uniónak minden rendelkezésére álló eszközzel fokoznia kell erőfeszítéseit a válság kezelése érdekében, folytatnia kell a megkezdett munkát a polgári lakosság szenvedéseinek csökkentésére, menedéket, élelmet és gyógyszert juttatva számukra. Biztosítani kell továbbá a humanitárius hozzáférést minden területen.

A válságnak csak politikai megoldása van, ezért minden félnek, különösen a szíriai rezsimnek újra be kell kapcsolódnia a béketeremtést célzó, az ENSZ égisze alatt zajló politikai folyamatba. Az EU továbbra is szorosan nyomon követi a migrációs helyzetet külső határain. Támogatja Görögországot és Bulgáriát a kibontakozó helyzet kezelésében. Az EU és Törökország között 2016 őszén létrejött migrációs megállapodást be kell tartani - mondta Borrell.

"Gondoskodnunk kell arról, hogy közös fellépésünk a lehető legnagyobb mértékben segítse a válság hatékony kezelését, és hozzájáruljon a politikai megoldás előkészítéséhez" - fogalmazott az uniós külügyi főképviselő.

Ankarában pénteken közölték, hogy az ország már nincs abban a helyzetben, hogy fel tudja tartóztatni a menekülteket, és megnyitották a határokat az Európa felé igyekvő bevándorlók előtt. Szombaton Recep Tayyip Erdogan török államfő azt mondta: legkevesebb tizennyolcezer szíriai menekült kelt át a török határon az európai uniós országokba azóta, hogy megnyitották előttük a határt.