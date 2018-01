Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szíriai vegyifegyver-támadások: kemény amerikai kritika az oroszoknak

A Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimjét támogató Oroszországnak kell viselnie a felelősséget a szíriai vegyifegyver-támadásokért - jelentette ki kedden Párizsban Rex Tillerson amerikai külügyminiszter az MTI szerint.

"Hétfőn is több mint húsz polgári lakos, főként gyerekek voltak gyanítható klórgáz támadás áldozatai" - mondta az amerikai diplomácia vezetője a vegyi fegyverek alkalmazása elleni, harminc ország által aláírt partnerségi együttműködésről szóló nemzetközi találkozón. "Akárki is követte el ezeket a támadásokat, Oroszországé a felelősség, a kelet-gútai áldozatok miatt, Szíriában" - tette hozzá.

A Fehér Sisak nevű mentőszervezet és az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja azt közölte, hogy a szíriai kormányerők klórgázt vetettek be hétfőn hajnalban egy olyan város bombázása során, amely felkelőcsoportok kezén van Damaszkusz közelében, és a támadás következtében legalább 13 civil légzéskárosodást szenvedett. A Dúma városban történt klórtámadás 13 civil áldozata között nők és gyerekek is vannak.

Folytatják?

Az amerikai külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy Oroszország 2013-ban megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal a szíriai vegyi fegyverek leszereléséről. "A kelet-gútai támadások alapján attól lehet tartani, hogy Bassár el-Aszad rezsimje folytatni fogja a vegyi fegyverek bevetését a saját népe ellen" - tette hozzá Tillerson.

A francia külügyi tárca szervezésében tartott miniszteri szintű nemzetközi tanácskozás témája a szíriai vegyifegyver-támadások elkövetőinek felelősségre vonása, és az, hogy milyen lehetősége van a nemzetközi közösségnek azután, hogy Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsában megvétózta a szíriai vegyifegyver-támadásokat vizsgáló nemzetközi bizottság mandátumának meghosszabbítását.

Az ENSZ és a Vegyifegyer-tilalmi Szervezet (OPCW) szakembereiből álló vizsgálóbizottság (JIM) mandátuma november 17-én járt le.

Kritika Oroszországnak

Az amerikai külügyminiszter a vétót külön is Moszkva szemére vette. "Oroszországnak legalább abban kéne hagynia a vétóemelést vagy a tartózkodást a kérdésről tartandó minden jövőbeni szavazáson" - tette hozzá. Tillerson általánosságban is vitatta az orosz szerepvállalást a szíriai válság rendezésében, beleérve a békefolyamatot is.

"Oroszország kudarca a szíriai vegyi fegyverek kérdésnek megoldásában felveti a teljes válság megoldásában betöltött szerepe hatékonyságának kérdését" - mondta az amerikai külügyminiszter.

Franciaország eközben befagyasztotta 25 szíriai, francia, libanoni, valamint kínai jogi és természetes személy vagyonát, mert azt gyanítja, hogy támogatták "a szíriai vegyifegyver-program kidolgozását és megvalósítását". Az erről szóló két határozat kedden jelent meg a francia hivatalos közlönyben.

Franciaország által büntetett cégek között fémipari, elektronikai és világítástechnikai cégek vannak: a bejrúti székhelyű Electronic Katrangi Trading, az Nktronics, az ABC Shipping, a damaszkuszi Electronic System Group, a párizsi Smart Green Powxer, a Lumiere Elysées, és a Smart Pegasus. Viszont a szíriai vezetés egyetlen tisztségviselője sincs a szankcionáltak között. A francia külügyminisztérium elismerte, hogy "a szíriai politikai vezetés felelősségére nincs bizonyítéka".

Egy francia becslés szerint 2012 és 2017 között legalább 130 vegyi támadást követtek el a szíriai háborúban.