Szlovák kutatók saját tesztet csináltak

Bár Szlovákiában is visszafogottabbá vált a járvány, a hatóságok óvatosak. Közben szlovák szakemberek kifejlesztettek egy saját tesztet, amely szerintük nemzetközi szinten is versenyképes.

Újabb lényeges lépéseket Szlovákia a koronavírus-járvány elleni küzdelem keretében - írja a pozsonyi Új szó.

A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) és a Comenius Egyetem szakemberei néhány magáncéggel együttműködve fejlesztettek ki egy koronavírustesztet, melyet most jóváhagyott az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (©UKL) is. A kutatók szerint a szlovák teszt minősége teljesen konkurenciaképes, és megállná a helyét a nemzetközi piacon is. A teszteket az állami laboratóriumokban fogják használni, az első 100 ezer darabot ingyen kapják meg. Robert Mistrík, a szlovák koronavírus-válságstáb tagja azt is elmondta, hogy a további tesztgyártásról a következő napokban születhet döntés, az újabb teszteket viszont az államnak már meg kellene vásárolnia.

Közölte azt is, hogy bár a koronavírus-járvány Szlovákiában visszaszorulni látszik, a válságstáb továbbra is rendkívül fontosnak tartja, hogy az ország felkészült legyen egy esetleges második hullám érkezésére.