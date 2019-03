Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szlovákia választ - kezdődhet a politikusi generációváltás a régióban

Egy a politikai eliten kívül álló jelölt nyerheti meg a szlovákiai elnökválasztás első fordulóját, majd jó eséllyel a másodikat is, ami azt jelezheti, hogy eljött a generációváltás ideje a régiós politikában.

Komócsin Sándor , 2019. március 15. péntek, 09:02 Fotó: Reuters - Radovan Stoklasa. A képen: Zuzana Caputova és Maros Sefcovic elnökjelöltek.

Zuzana Caputova, a szlovákiai elnökválasztás egyik jelöltje hat évvel ezelőtt alig ismert jogász volt, aki a Pozsony melletti Pezinok városkában küzdött azért, hogy ne bővítsenek egy veszélyeshulladék-tárolót. A korrupcióellenes aktivista, aki alig egy éve szállt be az országos politizálásba, az elnökválasztás esélyeseként fordult a kampány hajrájába - mutatja be a politikai eliten kívülről érkező politikust a Financial Times (FT). Szlovákia az első nemzeti szintű voksolásra készül azóta, hogy egy éve meggyilkolták Jan Kuciak oknyomozó újságírót és menyasszonyát, Martina Kusnirovát.

Az ifjú politikus annak köszönheti népszerűségét, hogy a társadalomnak mérhetetlenül tele van a hócipője a politikai és gazdasági életet átható korrupcióval - Kuciak is egy ilyen ügyben kutakodott, amikor bérgyilkosok áldozatává vált. A 45 éves Caputova, aki az ország első nő államfője lehet, a gonoszság elleni harcot tűzte zászlajára azt ígérve, hogy fel fog lépni a hatalmi visszaélések, a politikai szélsőségek és a nyilvános hazudozás ellen.

Fogadalom

Jan Kuciak és menyasszonya halála után, amelyet hatalmas tömegtüntetések követtek, úgy láttam, hogy az igazság kiderítése, immáron nem csupán a jogászok és az oknyomozó újságírók problémája, hanem közüggyé vált - fogalmazott az elnökjelölt. Államfőként nem csupán bírálni akarja a rossz közállapotokat, hanem javaslatokat is akar tenni arra, hogyan működhet a jogszolgáltatás az eddigieknél függetlenebbül.

Szlovákia óriási fejlődésen ment át 2004-es EU-csatlakozása óta, például egy főre vetítve a világ legnagyobb autógyártó országa lett, ám az ország életét átitatja a korrupció - emlékeztet az FT. A Kuciak meggyilkolása után kirobbant demonstrációkban az emiatt felhalmozódott elégedetlenség robbant ki. A tüntetések nyomán lemondani kényszerült Rober Fico miniszterelnök, aki több mint egy évtizeden át volt Szlovákia legmeghatározóbb politikusa.

Jelzi a változást

Caputova sikere megmutatja, milyen mélyen átformálta ez a tragikus esemény a szlovák politikát. A társadalom egy része türelmetlenül követeli a változást, és aki ezt az energiát be tudja gyűjteni, azt magasra emelheti - derül ki Milan Nic, a német külügyi intézet munkatársa szavaiból. Szerinte ez a generációváltás kezdete a közéletben, amely előtérbe tolhatja a helyi politikának a populizmusra adott válaszát.

Caputova 14 éves küzdelem után megnyerte a hulladéklerakó körüli csatát és 2017-ben csatlakozott a frissen alakult Progresszív Szlovákia csoporthoz. Február elején még csak negyedik-ötödik volt a versenyben, majd amikor az egyik rivális elnökjelölt visszalépett a javára, elszállt a támogatottsága. Március elején - a március 16-ai első forduló előtti utolsó közvélemény-kutatáson - majdnem 53 százalékkal állt az élen Maros Sefcovic, az ország európai bizottsági delegáltja (16,7 százalék) és a migránsellenes, keményvonalas Stefan Harabin (11,4 százalék) előtt.

Kezdődhet a végső csata

Emelkedésére válaszul durva, helyenként szexista kampány indult ellene. Ellenfelei azzal vádolják, hogy tapasztalatlan, egy "ismeretlen lány" és túlságosan liberális Szlovákiának. Szélsőjobboldali kritikusai összehozzák kedvenc mumusukkal, Soros György magyar származású üzletemberrel, Fico, akinek pártja Sefcovicot támogatja, nyitottsága alapján azzal rágalmazza, hogy támogatja a "homoszexuális őrültséget".

Az elnökválasztás kimenetele bizonytalan, részben mert a szabályok szerint a szavazás előtti két hétben nem lehet friss közvélemény-kutatási adatokat nyilvánosságra hozni, részben azért, mert kérdéses a szavazók részvételi hajlandósága. Caputova és szövetségesei azonban erősen bíznak abban, hogy megnyeri az első, majd a kétszereplős második fordulót is, akár Sercovic, akár Harabin lesz az ellenfele.

A szlovák alkotmány közepes hatalmat ad az államfőnek, de fontos szerepe van a vezető bírók és ügyészek kinevezésében. Caputova úgy véli, hogy lesz elég befolyása ahhoz, hogy befolyást gyakoroljon Szlovákia mindennapi életére is.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK