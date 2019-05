Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szlovákiában következménye van az orvosi műhibának

A nyitrai kórházban nem csupán azt az orvost rúgták ki, aki az egyik beteg jobb térde helyett a balt műtötte meg, hanem a főnökét, sőt a főnöke felettesét is.

Nyitrán április közepén egy 75 éves nyugdíjas bal térdét műtötték meg a jobb helyett. A tévedést a beteg vette észre, amikor felébredt az altatásból. Kárpótlásul átlagon felüli ellátást és külön szobát ajánlottak neki, de ezt nem fogadta el - írta az ügy következményeiről beszámoló cikkében a pozsonyi Új Szó.

A kórház először úgy reagált az esetre, hogy tévedés történt ugyan, de azért a férfi bal térde sem volt teljesen egészséges. Miután a páciens feljelentést tett az Egészségügyi Ellátást Felügyelő Hivatalnál és az ügyészségen, majd a sajtó is beszámolt az esetről, jelentkezett egy másik beteg is, akit március végén pár órán belül egymás után kétszer műtöttek meg, mert az első műtét után rájöttek, hogy a bal térdébe a jobb térdbe való implantátumot ültették be.

Azt mondta, azért számolt be a sajtónak arról, ami vele történt, mert a nyitrai ortopédián nem egyedi esetről, hanem rendszerhibáról van szó. Erre a következtetésre jutott az a szakmai bizottság is, amelyet a kórház vezetősége hozott létre. A vizsgálat eredményeként felmondtak az elfuserált térdműtétet végrehajtó orvosnak, leváltották az osztályvezető főorvost és pályázatot írnak ki a klinika elöljárójának posztjára is.