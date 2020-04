Szlovénia túl lehet a csúcson, Horvátországban még erősödik a járvány

Mérsékelt ütemben nőtt Szlovéniában és Horvátországban a koronavírussal fertőzöttek száma; mindkét országban szigorúan lépnek fel a hatóságok a korlátozások megszegőivel szemben - írja az MTI.

Szlovéniában a hivatalos közlés szerint egy nap alatt 17-tel 1205-re emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Eddig 53-an haltak meg a járvány következtében, hárommal többen, mint egy nappal korábban. A járvány megjelenése óta 34 851 koronavírustesztet végeztek az országban, a diagnosztizált betegek közül 35-öt ápolnak intenzív osztályon. Az első fertőzés megjelenése óta 150 beteget nyilvánítottak gyógyultnak.

Janez Jansa szlovén kormányfő húsvéti köszöntőjében elmondta, hogy bár a szakemberek úgy értékelték, a járvány tetőzött az országban, annak még nincs vége. Arra kérte az állampolgárokat, hogy az ünnepek alatt is felelősségteljesen viselkedjenek, és tartsák be a járvány megfékezése érdekében hozott intézkedéséket, hogy egészségesek maradjanak.

Szlovéniában két hétről egy hétre csökkentették azok számára a házi karantént, akik átlépik az országhatárt. Nem kell ugyanakkor elszigeteltségbe vonulniuk az ingázóknak és a teherautó sofőröknek, továbbá azon osztrák, magyar és olasz állampolgároknak, akiknek Szlovéniában van ingatlanjuk, vagy ott művelnek mezőgazdasági földeket.

Horvátországban a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 66-tal 1600-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, 23 halálos áldozata van a járványnak, az elmúlt 24 órában ketten hunytak el. Az első fertőzés megjelenése óta 373 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 34 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen. Eddig 16 381 koronavírustesztet végeztek az országban. Az elmúlt napokban 16, tegnapelőtt 39 megbetegedést diagnosztizáltak.

Horvátországban vasárnap újabb egészségügyi védőfelszerelés-szállítmány érkezett Kínából, több mint 5 millió dollár értékben.

Vili Beros horvát egészségügyi miniszter elmondta: a járvány kitörése óta ez a legnagyobb szállítmány, a következő hetekben pedig továbbiak várhatók.

Horvátországban és Szlovéniában is szigorúan lépnek fel a hatóságok azokkal szemben, akik a húsvéti ünnepek alatt nem tartják be a járvány megfékezése érdekében hozott intézkedéseket, mint például a gyülekezést nyilvános helyeken, parkokban, tereken. A rendőrség fokozottan figyeli a kirándulóhelyeket is.

A magyarországi fertőzöttek száma vasárnap reggelre 1410-re emelkedett. Eddig 99-en haltak meg a vírus okozta betegségben.