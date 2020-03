Szuperkedd: Sanders nyert Kaliforniában

Az első részeredmények szerint Bernie Sanders vermonti szenátor nyerte meg az amerikai demokraták előválasztását Kaliforniában.

A szuperkedden 14 amerikai tagállamban és egy tengerentúli területen voksoltak előválasztáson az amerikaiak, és a demokraták számára legfontosabb - mert az elnökválasztáshoz a legtöbb delegátust adó - államban, Kaliforniában, az első eredmények szerint Bernie Sanders győzött - számolt be az MTI.

Az eredményt azért ítélik meg nagyon jelentősként az elemzők, mert a szintén most szavazó déli államokban ugyan Joe Biden volt alelnök tarolt, hét tagállamban is győzött, de a demokraták nyári elnökjelölt-állító konvenciójára legtöbb delegátust küldő két államban - Texasban és Kaliforniában - a jelek szerint a magát demokratikus szocialistának valló Sanders hódította meg a szavazókat.

A kevesebb izgalmat ígérő republikánus előválasztást Kaliforniában is Donald Trump elnök nyerte meg, neki azonban már nincs komoly riválisa pártján belül.

A végleges eredmények később várhatók. A tavaszi előválasztások nyomán a két nagy párt nyáron tartja meg azt a tanácskozását, amelyen megválasztja jelöltjét a novemberi amerikai elnökválasztásra.

Texasban Bernie Sanders győzelmét jelzik a demokrata párti elnökjelölt-aspiránsok közül a szuperkeddi amerikai előválasztási eredmények, Joe Biden viszont öt déli államban tarolt.

A nyári elnökjelölt-állító konvencióra sok delegátust küldő két állam közül Texasban - amely 228 delegátust ad a győztes elnökjelölt-aspiránsnak - az exit pollok Bernie Sanders szenátor győzelmét vetítették előre, és a voksok mintegy 40 százalékos feldolgozottságánál is övé maradt az elsőség. Mögötte, 6 százalékos különbséggel Joe Biden volt alelnök, a harmadik helyen pedig a New York-i milliárdos, Michael Bloomberg állt.

Joe Biden - akinek választási kampánya az elmúlt hetekig nem volt sikeres, és az első három előválasztáson jelentős mértékű vereséget is szenvedett - a szuperkedden tarolt a déli tagállamokban. Virginia, Észak-Karolina és Alabama után övé lett a győzelem Tennessee-ben, Arkansas államban, Minnesotában, sőt, az északkeleti Massachusettsben is.

Sok elemzőt meglepett, hogy Elizabeth Warren massachusettsi szenátornak a "saját" államában nem sikerült a választók többségének bizalmát elnyernie: az exit pollok és az első adatok szerint ő csak a harmadik helyen végzett.

Bernie Sanders Vermont mellett Coloradóban és Utah államban győzött. Ezt az elemzők úgy kommentálták: Biden a Délt hódította meg, Sanders a Nyugatot, vagyis a nyugati parti államokat szeretné maga mögé állítani. Előválasztást tartottak kedden a népes és választási szempontból legfontosabb államok közé számító, nyugati Kaliforniában is, az eredmények később várhatók. Ez az állam 415 delegátust küld a Demokrata Párt nyári elnökjelölt-állító konvenciójára.

Bernie Sanders Vermontban mondott beszédet kedden éjjel és győzelmet ígért híveinek, Biden pedig Los Angelesben rendezte be eredményváró központját, és beszédében elsősorban Donald Trump elnököt támadta.

A republikánusoknál az előválasztásnak jóval kisebb volt a jelentősége, hiszen a pártnak lényegében egyetlen jelöltje van, Donald Trump. Ő a szuperkedden csakis választási győzelmeket könyvelhetett el. Volt állam - például Virginia -, ahol nem is rendezték meg az előválasztást, hanem automatikusan neki "adták" a delegátusokat. Elvileg versenyben van még a republikánusok elnökjelöltségéért a 74 éves William Weld, egykori massachusettsi kormányzó is, de a szuperkeddi voksoláson sok helyütt nem is szerepelt a választási jegyzéken. Korábban, az iowai jelölőgyűléseken egyetlen delegátust szerzett.