Szuperkrumplit kínál a Tesco - ez itthon is elfogyna

Mentőövet dob a Tesco Nagy-Britanniában azoknak a kistermelőknek, akik békeidőkben különleges minőségű burgonyát szállítanak a sokcsillagos vendéglőknek, ám az egészségügyi krach miatt nem tudják eladni a készleteiket. Magyarországon idén a járványhelyzet dobta meg a krumpli árát, de már tavaly is probléma volt a magyar burgonyával. Krumplikörkép.

A legjobb vendéglőknek szánt burgonya kerül a napokban a Tesco polcaira Nagy-Britanniában, olyan termékek, amelyeket az egészségügyi és gazdasági válság előtti boldog békeidőkben a celeb séfek használnak különleges ételeikhez - adta hírül a Guardian. Ez a krumpli - valójában kérdéses, hogy szabad-e krumplinak nevezni - eddig csak ezeknek az éttermek az asztalain tűnt fel, ám termelőik bajba kerültek, mert az Egyesült Királyságban a március 23. óta bezárt éttermeknek nem tudják értékesíteni a terményüket.

A különleges burgonyák egyik termelője az Anglia északi részén termelő Carroll"s Heritage Potatoes, amely az Egyesült Királyság számos vendéglőjébe szállítja egyedi színekben pompázó krumplijait. A vállalkozás olyan ismert sztár séfekkel működik együtt, mint Tom Kerridge és Jamie Oiver, akik már termesztés során figyelemmel kísérhetik egyik fontos nyersanyaguk előállítását. A cég piaca egyik napról a másikra összeomlott, és miután nincs felkészülve nagy raktárkészletek tartására, szó szerint nem tudja hol elhelyezni a terményét.

Varázslatos elnevezések

A Carroll's 14 hagyományos burgonyaváltozata kerül a Tesco 600 nagy-britanniai áruházának polcaira május második felétől. Köztük szerepel a tejszínszerűen krémes ízlelésű, szokatlan piros-fehér héjú King Edward 1916 fajta, a különleges kék színű violetta, és a yukon gold, amely arról híres, hogy íze alapján azt mondják: vajat is tartalmaz. A vállalkozást Lucy Carroll és férje alapította 20 évvel ezelőtt, és 2005-ben teljesen a csúcsminőségű szuperkrumplik termesztésére álltak rá.

Ezek nem hagyományos értékesítésre szán burgonyák, egy kicsi, de hűséges vevőkörnek termesztjük őket - mondja Carroll arra utalva, hogy top séfekkel állnak üzleti kapcsolatban. - Kétszer takarítjuk be a termést: tavasz közepén és ősszel, így a pandémia a lehető legrosszabbkor érkezett. Végül a Brandston vállalat sietett a segítségükre, amely a Tesco egyik beszállítója, így sikerült vevőt találniuk a tavaszi terményre.

Zöldségválság

A vendéglátás leállása teljesen tönkretette a friss zöldségek beszállítói piacát. Több ezer tonna rövid ideig eltartható zöldség és gyümölcs halmozódott fel a szigetországban, amelyeket ugyan fel lehet ajánlani jótékonysági célra, de ez nem apasztja le kellőképpen a raktárkészleteket. A burgonyát különösen rosszul érintette a válság, miután nagy mennyiségben termelik az Egyesült Királyságban.

A termény java az országban található több mint tízezer fish and chip boltba kerül, amelyek többsége a korlátozások miatt bezárt, és csak az elmúlt napokban kezdett újra kinyitni. A termelők egyik szakmai szervezete, az Agriculture and Horticulture Development Board úgy becsli, hogy a legjobb esetben is 95 ezer tonna "felesleges" chipsnek szán krumpli halmozódhat fel a raktárakban a szezon júliusi zárására.

Jellemző, hogy Belgiumban a farmerek arra biztatták az embereket, hogy hetente kétszer egyenek sült krumplit a burgonyafelesleg felhasználása érdekében. Az Egyesült Királyságban ugyan a következő napokban fokozatosan kinyitnak az ismert gyorsétteremláncok vendéglői, de várakozások szerint még ezek megújult kereslete sem képes felszívni a felhalmozódott burgonya-túlkínálatot.

Krumplidrágulás Magyarországon

Magyarországon is átírta a krumpliforgatókönyveket a járvány: a felvásárlások ugyanis drágulást hoztak. Márciusban a burgonya ára a Nagybani Piacon a korábbi 160 forintról 335-re nőtt, később javult a helyzet, a krumpliár 200 forintra csökkent. Másfél hónappal ezelőtt a Vámház körúti csarnokban és a Fehérvári úti piacon is jelentősen drágult a krumpli.

Az KSH inflációs kosara szerint áprilisban a krumpli országos átlagára 293 forint volt, ez 13-16 százalékkal haladja meg a februári és a januári átlagárat. Tavaly áprilishoz képest pedig 3 százalékos többletet jelent. Miközben 2018 és 2017 tavaszán viszont 200 forint alatt volt a krumpli ára.

A tavalyi krumpidrágulás hátterében az állt, hogy a magyar burgonya elfogyott a magyar boltokból, a 2018-as aszályos időszak, majd a későbbi nagy esőzések miatt. Tavalyelőtt hektáronként közel 24 tonna krumpli termett, ami bőven elmarad az optimális 40 tonnás szinttől. Ráadásul sokkal kevesebb helyen van krumpli, mint évtizedekkel ezelőtt: fél évszázad alatt a szinte a tizedére csökkent a termesztés.