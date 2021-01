Teljes káosz a brexit után, új brit-EU tárgyalást követelnek

Azonnal kezdjen tárgyalásokat a brit kormány az EU-val a kereskedelem feltételeiről, mert a múlt év végén lezárt megállapodás nyomán olyan bonyolult szabályokat kell betartaniuk a cégeknek, ami rettenetesen lelassítja, illetve részben megakasztja a kereskedést.

A brit kormánynak újra kell kezdenie az EU-val a kereskedelmi tárgyalásokat, mert a brexit nyomán az új szabályok és adminisztráció áradata zúdult a szigetország vállalataira, ami veszélyezteti a kivitelt az EU piacaira. Ezt követelik az Egyesült Királyság legnagyobb üzleti szakmai szervezetei a Guardian cikke szerint. A szervezetek képviselői találkoztak Michael Gove kabinetfőnökkel egy rendkívüli értekezleten, hogy tolmácsolják az általuk képviselt cégek gondjait.

Boris Johnson miniszterelnök az EU-brit megállapodás megkötésekor azzal nyugtatta a kedélyeket, hogy nem lesznek vámtarifák és árukvóták, így szabad és egyszerű lesz a kivitel az unió egységes piacára a brexit után is, ám az export egyáltalán nem szabad és egyszerű. (Képeinken dublini és párizsi üzletek polcait láthatók, amelyekről elfogyott a brit áru.) A Gove-konzultáció egyik résztvevője szerint az új szabálykönyv, amelynek alapján adminisztrálni kell az exportot és az importot egy "agyrém".

Mások azt követően kongatták meg a vészharangot, hogy a Marks & Spencer, az egyik vezető brit kiskereskedő bejelentette, hogy költségei növekedésével jár a többlet adminisztráció. Gove elismerte, hogy a brit határokon komoly gondokat okozhatnak a változások a következő hetekben. Egy szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy bár nem látunk kamionsorokat, ez nem jelenti azt, hogy a kamionok jönnek-mennek. Sok közülük depóban várja, hogy mi lesz a rakterében lévő áru sorsa. A halászok arra panaszkodnak, hogy romlandó árjukat nem tudják átvinni eladni a Csatorna túlsó partjára a bürokratikus akadályok miatt.

Akadozik az áruforgalom Észak-Írország és Nagy-Britannia között is, mivel a brit kormánynak az EU ügynökeként vámolnia kell a két országrész között szállítandó árukat. (Észak-Írország az egységes európai piac része maradt, hogy zavartalan maradjon az átjárás az északír-ír határon.) Sok brit vállalkozás csak most szembesül azzal, hogy ez mit is jelent. Vannak cégek, amelyek kénytelenek voltak az online értékesítést is leállítani a szigetországon kívül. Skócia, ahogy várható volt, bekeményített: kártérítést követel a londoni kormánytól a zűrzavar okozta gazdasági károkért.