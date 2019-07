Teljesen átalakul az egészségügy, a rák is eltűnhet - már csak 20 évet kell várni

A világszerte zajló digitális transzformáció az egészségügyre is jelentős hatással lesz, amelynek szereplői nem biztos, hogy készen állnak a változtatásra, azonban a technológia kikényszeríti azt - derül ki a Deloitte tanulmányából, amely szerint 2040-re a rák és a cukorbetegség eltűnhet az orvostudomány fejlődése és a hatékonyabb megelőzés következményeként.

Az egészségügyben jelentős változás lesz, hogy az ember fogyasztóként a középpontba fog kerülni és saját adatairól rendelkezhet majd. Az ellátórendszerek összekapcsolása és az adatáramlás lehetővé fogja tenni a betegségek megelőzésére való fókuszálást, így a változások hatására a hangsúly elsősorban a személyre szabott egészségügyi kezeléseken és a well-beingen (jólléten) lesz a tanulmány szerint.

Mesterséges intelligencia és biztonságos adatcsere

A felgyorsuló digitális transzformáció hatására teljesen új világ alakul ki húsz éven belül. A szakértők abban nagyjából egyetértenek, hogy a változás előidézői a mesterséges intelligencia (AI) és a biztonságos nyílt platformok közötti adatcsere lesznek. A mesterséges intelligencia használata az egészségügyi ágazatban várhatóan gyorsan növekszik majd, 2021-ig 40 százalékos éves ütemben 6,6 milliárd dollárra, a 2014-es mintegy 600 millió dollárról.

Az AI motorok többféleképpen is részt vehetnek az egészségügyi folyamatokban. Küldhetnek automatikus figyelmeztetést a betegeknek a gyógyszerük bevételéről, de ki tudják szűrni a magas egészségügyi kockázatú embereket is, akiknek személyre szabott kezelési tervet állíthatnak össze. A földrajzi távolság lebontásában is fontos szerepe van a technológiának: az eddig limitált hozzáférés az új eszközök segítségével elérhetővé válik a betegek és specialisták számára is.

Jólét és jóllét

A jövő a wellnessre és well-beingre (jóllétre) összpontosít majd, az egészség fogalma pedig magába foglalja majd a mentális, szociális, érzelmi, fizikai és spirituális egészséget is. A fogyasztóknak nem csupán hozzáférésük lesz a saját egészségükkel kapcsolatos, részletes információkhoz, hanem tulajdonosai lesznek egészségügyi adataiknak, és központi, döntéshozói szerepük lesz egészségükkel és jóllétükkel kapcsolatban.

A Deloitte Egészségügyi fogyasztói felmérése szerint 2018-ra a fitnesz és az egészségfejlesztési célok mérésére szolgáló eszközök használata a 2013-as adatokhoz képest évi 17 százalékról 42 százalékra emelkedett.

Fundamentális változások

Az egészségügy területén új szolgáltatások vannak kialakulóban, köszönhetően például az olyan cégek megjelenésének, mint az Amazon, a Google vagy az Apple, akik át akarják alakítani a piacot és újraértelmezni az egészségügyet. Várhatóan a Deloitte Technology Fast50 programban is egyre jelentősebb számban vesznek majd részt az egészségügyet átformáló vállalkozások - mondja Tancsa Zoltán, a Deloitte Technology Fast 50 hazai programvezetője.