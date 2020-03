Terjed a kór Bécsben - bezárnak, egymillió eurót adnak

Bécsben eddig ötven igazolt koronavírusos esetről tudnak, a legtöbben közülük házi karanténban vannak, az első beteg csütörtökön hunyt el a Ferenc József Császár Kórházban. Ausztriában is korlátozzák a rendezvények megtartását, bezárnak a mozik, színházak és koncerttermek. Speciális fővárosi forródrótot is létesítettek az arra rászorulóknak, főként az időseknek nyújtanak segítséget - közölte Bécs külképviseleti irodája.

Az osztrák főváros is komolyan veszi a kormány egész Ausztriára vonatkozó egészségügyi rendeletét és április elejéig korlátozza a rendezvényeket - közölte WH Digital GmbH, Bécs külképviseleti irodája

Nem tarthatók meg a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények, a színházak, mozik, koncerttermek bezárnak. Március 16-tól a középiskolás tanulóknak is otthon kell maradniuk. Az alapvető szükségletek kielégítésére szolgáló boltok és bevásárlóközpontok, valamint az egészségügyi és szociális intézmények nyitva maradhatnak, a tömegközlekedés rendje is változatlan. A szórakoztató egységek bezárása a Wien Holdingot is érinti, amely olyan intézmények fenntartója, mint a Bécsi Zene Háza, a Mozarthaus Vienna, a Bécsi Zsidó Múzeum, illetve több jelentős színház, de a Wiener Stadthalle is ide tartozik. Ezek a létesítmények áprilisig zárva tartanak, az előadások elmaradnak.

A főváros egy forródrótot is működtet, amely a rizikócsoportba tartozó idősebbeknek nyújt segítséget. Nekik azt javasolják, hogy ha tehetik, maradjanak otthon, ugyanakkor segítséget kaphatnak az árucikkek beszerzésében is.

Bécsben jelenleg 500 kórházi ágy áll az esetleges fertőzöttek rendelkezésére, ami igény szerint plusz 200, magánkórházban lévő ággyal bővíthető. A koronavírus elleni védekezés jegyében a főváros egymillió eurót bocsát az orvosi és tudományos alapítványok részére. Michael Ludwig, Bécs polgármestere szociális összefogásra és toleranciára buzdít. Bízik abban, hogy a fővárosiak tekintettel vannak egymásra, hiszen "az embertársaikra való odafigyelés a bécsiek természetében van" - írták közleményükben.

Meghalt az első beteg Ausztriában Már Ausztriában is van halálos áldozata az új típusú koronavírusnak, egy 69 éves férfi halt bele a fertőzésbe - írta az osztrák sajtóra hivatkozva az MTI. A 69 éves férfi a múlt hónapban Olaszországban járt, feltehetően ott fertőződött meg. Christoph Wenisch, a bécsi Ferenc József Császár Kórház (Kaiser-Franz-Josef-Spital) osztályvezető orvosa arról tájékoztatott, hogy a beteget súlyos tüdőkárosodással szállították be az intézménybe. A vírus a férfi több szervét is megtámadta, a halált végül a tüdő, a vese, a máj károsodása, illetve a vérkeringés összeomlása okozta. A páciens már a vírusfertőzést megelőzően krónikus cukor-, valamint bélbetegségben is szenvedett.