Terrorszervezetté nyilvánították az amerikai fegyverlobbit San Franciscóban

San Francisco városa szerdán belföldi terrorista szervezetnek nyilvánította az Országos Fegyverszövetséget (NRA), amely az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb szervezete - írja az MTI.

Az amerikai fegyverszövetség (National Rifle Association, NRA) házatáján most több botrány is van: május óta próbálják elszámoltatni gyanús kiadásai - többek között egy luxus budapesti nyaralása miatt - Wayne Lapierret, a lobbitársaság vezetőjét. Azért viszont régen támadják a szervezetet, hogy politikusok kampányait támogatják, ha az illető Republikánus Párthoz tartozik, illetve támadják a jelölteket, ha azok demokraták. Valamint amiatt is megosztott a közvélekedés az NRA-ről, mert minden amerikai tömeges lövöldözés után újra és újra kiállnak a fegyvertartás szabadsága mellett.

San Francisco városa szerdán belföldi terrorista szervezetnek nyilvánította az Országos Fegyverszövetséget (NRA). Ráadásul a város vezetőségének ülésén egyhangúlag fogadták el a határozatot, amely elítéli a fegyvertartás és fegyvervásárlás mellett lobbizó szervezetet.

A határozat úgy fogalmaz, hogy az "Egyesült Államokat a fegyveres erőszak járványa sújtja", és egyben kárhoztatja a fegyverszövetséget, amiért "népszerűsíti a fegyverek tulajdonlását és erőszakra ösztökéli a fegyvertulajdonosokat".

"Minden országban vannak erőszakos és gyűlölködő emberek, de egyedül Amerikában tesszük lehetővé nekik, hogy katonai jellegű fegyverekhez jussanak, ami nagyrészt az Országos Fegyverszövetség befolyásának köszönhető" - fogalmaz a határozat.

A városatyák egyúttal azt szorgalmazzák, hogy San Francisco és a megye is gondolja újra kapcsolatait azokkal a vállalatokkal, amelyek az NRA-vel üzletelnek.

A demokrata párti vezetésű városban akkor született meg a határozat gondolata, amikor júliusban a San Franciscótól délre fekvő Gilroy fokhagymafesztiválján egy férfi tüzet nyitott a résztvevőkre, és ámokfutása három halálos áldozatot követelt.

Az Egyesült Államokban az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a több halálos áldozatot követelő fegyveres ámokfutások és fajgyűlölő indíttatású, szélsőséges merényletek, a kongresszus törvényhozói pedig nem tudnak egyetértésre jutni abban, hogyan fékezzék meg ezt a tendenciát.