Tesztelés: mellbevágó különbség Bécs és Budapest között

Vasárnap derült ki, hogy a gyerek padtársa pozitív, kedd hajnalban már megvolt a PCR teszt eredmény. Elég flottul megy a tesztelés Bécsben.

Egy Bécsben élő olvasónk beszámolója szerint az osztrák fővárosban elég gyorsan ki lehet deríteni, hogy ha pozitív egy osztálytárs, akkor elkapta-e a Covid-19 fertőzést a gyerek. Persze mindez mostanra már nem annyira fontos, hiszen keddtől az iskolák átálltak a távoktatásra, azonban azt mutatja, hogy ha valaki gyorsan eredményt szeretne, akkor megvan a lehetősége egyértelmű választ kapni a kérdésre, pozitív-e. A város ezen kívül folyamatosan nyomon követi azok állapotát, akik tesztelésre jelentkeznek.

A gimnáziumi alsó tagozatos - Magyarországon ez az általános iskola felső tagozatának felel meg - gyerek osztálytársa vasárnap kapta meg az értesítést arról, hogy PCR tesztje pozitív lett, miután édesapja szintén pozitív tesztje után kiteszteltették szülei. Az értesítés nem hivatalos úton, hanem az osztály chaten keresztül érkezett, az iskola hivatalos értesítést hétfő reggel küldött ki a teszteredményről és arról, hogy az egész osztály K1 kontaktszemélynek minősül, ezért 10 napos karanténba került.

Az osztrák korona forródrót a két ingyenes "Teststrasse" egyikére irányította a gyerek szüleit - mivel saját autóval rendelkeztek és saját háztartásban élő képes volt odavinni - ahol 25 perccel az osztálytárs pozitív teszteredménye után már tesztelték az iskolást, a teszt PCR teszt volt, nem pedig antigén teszt. A vizsgálat eredménye kedd hajnalban, valamivel 4 óra után érkezett meg, online lehívható, PIN kóddal titkosított formában. A negatív eredmény ellenére a gyerek változatlanul karanténban marad.

Az utcán, ingyen kiderítik, hogy ki a covidos

Bécs városa szeptember vége óta biztosít lakosainak térítésmentes tesztelési lehetőséget lakosainak a két felállított "Teststrasse" egyikén. A két tesztállomásra autóval kell behajtani (van gyalogosoknak fenntartott rész is), s vagy az ott szolgálatot teljesítők vesznek pálcikával mintát, vagy pedig az osztrákok által használt gargarizáló tesztmintát kell adni. Ez annyit teszt, hogy fiziológiás sóoldattal kell bizonyos ideig gargarizálni, majd ezt a folyadékot kell mintaként leadni. A tesztállomások minden nap reggel 6-tól este 9 óráig vannak nyitva, ezeket nem érinti a kijárási korlátozás, mivel azok alapvető szolgáltatásnak minősülnek.

Ha egy koronagyanús esetnél az illető, vagy vele egy háztartásban élő családtagja nem rendelkezik kocsival, akkor a forró dróton keresztül a vöröskeresztet küldik ki hozzá lakásra mintavételere, illetve van olyan eset is, amikor futárral küldik ki a gargarizáló tesztet, s a futár viszi a mintát a laborba. Mivel Bécsben is túl vannak terhelve a tesztelést végző mentősök, ezért ott is előfordul, hogy a tesztelésre ebben az esetben 2-3 napot várni kell.

A tesztállomások Bécsben csak a bécsi lakosok, vagy a Bécsben bejelentett munkahellyel rendelkezők és közeli hozzátartozóik számára állnak rendelkezésre. A tesztállomáson történt mintavételt követően Bécs városa naponta egyszer egy kérdőívet küld ki annak, aki teszteltette magát. Ebben az illető közérzetét követik nyomon folyamatosan, illetve a webes alkalmazás felkínálja a mentő hívásának azonnali lehetőségét szükség esetén.

A tegnapi adatok szerint a 2 milliós Bécsben összesen 747 Covid-19 fertőzött szorult kórházi, ebből 149-en intenzív ellátásra. Bécs az elmúlt hét nap tesztadatai alapján jelenleg az egyik legkevésbé fertőzött tartománynak számít Ausztrián belül. Az elmúlt hét napban a 100 ezer főre jutó pozitív tesztek száma 428 volt, míg a Svájccal határos Vorarlbergben 774 volt ez a szám.

A kormányzat információs hirdetőtáblája szerint tegnap a Covid-19 fertőzöttek számára aktuálisan meglévő intenzív kapacitások Tirolban voltak leginkább leterhelve, ott elérte a 85 százalékot.