Thaiföld újabb meglepetést okozott

Az egészségügyi világszervezet, a WHO elnöke szerint sok ország példát vehetne Thaiföldről a koronavírus elleni küzdelemben, az országban ugyanis példaértékűen szorították vissza a vírust - számolt be a hírről a Portfolio.hu a MarketWatch alapján. A kormány és a társadalom összefogásának köszönhető, hogy a vírust vakcina nélkül is kordában tudják tartani. Kína után Thaiföld volt az első ország, ahol először koronavírusos esetet jelentettek, de azóta is összesen kevesebb mint 4000 megbetegedésről és csupán 60 halálos áldozatról számoltak be eddig a 70 milliós országból.