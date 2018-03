Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Thyssen: Európa sikere vagy kudarca a polgáraink jóllététől függ

Jelenleg 17 millió európai él vagy dolgozik egy másik tagállamban, 10 uniós polgárból pedig 8 a szabad mozgáshoz való jogot értékeli a legtöbbre az uniós jogok közül. A munka világa azonban gyorsan változik, amelyhez a szabályoknak is igazodniuk kell - véli Marianne Thyssen uniós biztos, aki az újonnan felállítandó Európai Munkaügyi Hatóság felállításának támogatását kéri a tagállamoktól.

A cikk szerzője Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős uniós biztos

Az egységes piacon belüli méltányosság érdekében az Európai Bizottság javaslatot tesz az Európai Munkaügyi Hatóság felállítására. Ha az európaiaknak felteszik a kérdést: melyik uniós jogot értékelik a legtöbbre, tíz közül nyolc azt fogja válaszolni, hogy a szabad mozgáshoz való jogot.

Jelenleg 17 millió európai él vagy dolgozik egy másik tagállamban. Majdnem kétszer annyian, mint tíz évvel ezelőtt. Most már léteznek olyan méltányos szabályok, amelyek megkönnyítik a munkavállalói mobilitást, de mi történik, ha az emberek nem tudják, milyen jogok illetik meg őket, vagy ha a gyakorlatban nem érvényesülnek ezek a jogok?

Az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása révén segítséget nyújthatunk a polgároknak, a munkavállalóknak és a vállalkozásoknak a szabad mozgásban. A hatóság segítségével az emberek könnyebben tudnak tájékozódni az egyre inkább európaivá váló munkaerőpiacon. Elősegíti majd a tagállamok együttműködését annak érdekében, hogy mindenki érvényt szerezhessen a méltányos szabályoknak, valamint támogatja a tagállamok közötti információcserét, a közös ellenőrzéseket, valamint a hatékonyabb együttes munkát.

Azt is szeretném, hogy mindenki hozzáférjen a szociális védelemhez. Már nem az egész életre szóló munkaszerződés a megszokott. Tíz európaiból négy önálló vállalkozó, vagy ideiglenes szerződéssel dolgozik. Ők gyakran nem tudnak belépni a társadalombiztosítási rendszerekbe. A munkahelyváltások során nem tudnak annyi jogosultságot szerezni maguknak, hogy akkor is elég támogatást kapjanak, amikor nincs munkájuk.

Ráadásul gyors ütemben változik a munka világa. Nekünk is frissítenünk kell a szabályokat. Ma már telefonos alkalmazások segítségével rendelhetünk taxit, élelmiszert, sőt bébiszittert is. De ha az ilyen szolgáltatásokat nyújtók megbetegszenek, megöregszenek vagy elveszítik a munkájukat, vajon ki fizeti majd a kórházat, a nyugdíjat vagy a juttatásokat? Azt javasoljuk, hogy mindenki - beleértve az önálló vállalkozókat és az alkalmi munkavállalókat is -legyen képes jogosultságot szerezni, járulékfizetésért cserébe.

Arra kérem a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy ragadják meg ezt a lehetőséget, vállalják a felelősséget, és támogassák ezeket a javaslatokat. Európa sikere vagy kudarca a polgáraink jóllététől függ. Európa újra növekszik, újra dolgozik - most tegyük ismét inkluzívvá.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka