Tilos a beutazás Tirolból Németországba

Beutazási tilalom lépett életbe vasárnap hajnaltól az ausztriai Tirolból Németországba utazni szándékozók számára, mivel az osztrák tartomány a koronavírus dél-afrikai mutációja miatt az egyik fertőzési gócponttá vált Európában. Ezzel egyidejűleg Olaszország is szigorított a beutazási feltételeken az Ausztriából érkezőkre vonatkozóan - jelentette az MTI ausztriai tudósítója.

Mivel Németország Tirolt is - Csehország és Szlovákia mellett - "vírusmutációs területté" nyilvánította, vasárnaptól beutazási tilalmat rendelt el az onnan érkezőkre. Kizárólag német állampolgárok, németországi lakhellyel rendelkező külföldiek, az egészségügyben dolgozók és az árufuvarozásban részt vevők léphetnek be az országba, de ők is csak előzetes regisztrációval, illetve negatív koronavírusteszt felmutatásával tehetik ezt meg.

Az egyéb ágazatokban dolgozó tiroli ingázók belépési lehetősége még nem tisztázott a két ország között, mert bár egy bajor rendelet szerint - mely kimondja, hogy "az üzemi folyamatokban elengedhetetlen és sürgős munkát végző dolgozók, amennyiben ezt munkaadójuk igazolja" - beléphetnének az országba, a szigorúbb szövetségi beutazási rendelkezések ezt mégis felülírhatják.

Günther Platter tiroli tartományfőnök élesen bírálta a németországi szigorítást, szerinte senkinek nem érdeke a munkavállalók feltartóztatása.

Ezzel egyidejűleg Olaszország is szigorított a beutazáson: az Ausztriából érkezőknek ezentúl fel kell mutatniuk egy negatív koronavírustesztet a határon, valamint két hét kötelező karantén is vár rájuk.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 1184 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 433 487 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma 1311, az intenzív kezelésre szorulók 258-an vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 16-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 8211-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 411 199v- írja az MTI.