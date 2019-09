Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Több száz légijáratot töröltek a Tapa tájfun miatt

A Japánra lecsapó Tapa trópusi vihar nyomán sokan megsérültek és 5000 háztartás maradt áram nélkül. A légitársaságok elővigyázatosságból 300 járatot töröltek - írta a hvg.hu.

A szezon 17. vihara elhaladt a dél-japán Okinava prefektúra mellett, vasárnap estére éri el Kjúsút, ahol helyenként akár 300-400 milliméter eső is eshet. Az óránként 160-190 kilométeres sebességgel száguldó szél miatt korlátozták a vasúti forgalmat is - számol be az eseményekről a portál.

A tájfun nagy hullámokat okozhat, a megnövekedett csapadék pedig földcsuszamlásokhoz vezethet. Tapa Kjúsú után a Cusima-szorost érintve Honsú és Hokkaidó szigete felé halad, majd hétfőre kijut a Csendes-óceánra, ahol szakértők szerint új erőre kaphat. A szeptember eleji Fakszaj tájfun tombolásában hárman meghaltak.