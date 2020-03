Több tucat koronavírus-letartóztatás Szerbiában

Szerbiában kőkeményen lépnek fel azok ellen, akik megszegik az esti kijárási tilalmat, emellett letartóztattak egy személyt, akit rémhírterjesztéssel vádolnak.

Nebojsa Stefanovic szerb belügyminiszter március 20-án kijelentette, hogy eddig 154 személyt tartóztattak le Szerbiában a kormány határozatainak megsértése miatt, 66 polgárt pedig a Morovicon lévő karanténba szállítottak - vette át a 021.rs hírét a vajdasági Szabad Magyar Szó. A miniszter azt mondta, hogy a letartóztatottak a kijárási tilalom ellenére este nyolc és reggel öt között elhagyták lakhelyüket, amire nem volt felhatalmazásuk.

Stefanovic arról is beszélt, hogy péntek reggel 8 óráig 66 személyt szállítottak a morovici karanténba. Főleg olyan szerb állampolgárokról van szó, akik valamely fertőzött ország gócpontjából tértek haza, de ebbe a táborba szállítják majd azokat is, akik megszegik az önkéntes karantén szabályait. A belügyminiszter arra is kitért, hogy Szerbiában a polgárok nagy többsége betartja a rendelkezéseket.

Belgrádban letartóztattak egy férfit, akit azzal vádolnak, hogy rémhíreket terjesztett a közösségi médiában. Egyebek mellett arról értekezett, hogy a magánszemélyeknek meg fogják tiltani autóik megtankolását, illetve arról, hogy március 20-ától csak azok hagyhatják majd el lakóhelyüket, akik vásárolni mennek.