Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Több tucat nyaralóhely tűnhet el

A Fekete-tenger vize az elmúlt nyolcvan évben húsz centimétert emelkedett, ami komoly fenyegetést jelent a Duna-deltára és a fekete-tengeri partvidék bizonyos övezeteire - írja a Travelo.

A Duna-deltából több tucat hektárnyi földterületet máris elnyelt a tenger. A veszély a következő években Konstanca, Agigea, Eforie, 2 Mai és Vama Veche egyes szárazföldi területeire is kiterjedhet. Könnyen megtörténhet, hogy ezek a partrészek 2050-re már nem léteznek.

Eltűnhet például az Eforie Sud és Eforie Nord közötti terület, ahol több tucat szálloda, vendéglő, nyaraló van - olvasható a portálon.

Az utóbbi években a vidéken több vihar is volt, amelynek nyomán a víz csaknem az első emeletig emelkedett, és csak hetek után húzódott vissza. Az utóbbi időkben az erős hullámverés is gondokat okozott számukra. A tengervíz szintjének növekedése a tengerparti fövenyt is veszélyezteti. Ennek kivédésére egyrészt meg kellene erősíteni a tengerpart védelmét, másrészt ki kellene terjeszteni a partmenti övezetet.