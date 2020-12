Többen meghaltak a horvát földrengésben - Orbán Viktor segítséget ajánlott

Sajtóhírek szerint eddig heten vesztették életüket, és tucatnyi embert kórházba vittek a keddi horvátországi földrengés után. Orbán Viktor levélben ajánlotta fel Magyarország segítségét horvát kollégájának a helyreállításban.

Horvátország középső részét 6,3-as erősségű földrengés rázta meg kedden - számolt be több horvát lap és az MTI is a hírről. A fővárosban, Zágrábban 20 perccel 12 óra után nagyjából 20 másodpercig lehetett érezni a földmozgást - írta a Jutarnij.hr portálra hivatkozva a hvg.hu.

A földrengés epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt a horvát földtani szolgálat szerint - akárcsak egy nappal korábban. A városban súlyos károk keletkeztek, több épület összedőlt.

Eddig hét halálos áldozata van a katasztrófának, a Jutarnij.hr arról számolt be, hogy Glinában négyen haltak meg, köztük egy apa és a fia, akikre ráomlott a házuk, illetve egy 20 éves és egy idősebb férfi is. Rajtuk kívül még két áldozatról számoltak be, egyelőre annyit tudni, hogy az egyikük Zazinában vesztette az életét.

Az MTI információi szerint Petrinjában egy férfit autójából mentettek ki, amelyre rádőlt egy épületrész. Egy másik összedőlt házból egy apát és egy gyermeket hoztak ki, a 12 éves gyerek belehalt súlyos sérüléseibe. Feltételezik, hogy további sérültek is lehetnek a romok között.

Zoran Milanovic elnök és Andrej Plenkovic miniszterelnök 14 óra körül érkezett a helyszínre, a romok eltakarítására katonai alakulatokat is vezényeltek, az embereket evakuálták a központból. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, az Európai Unió Horvátországgal van, Janez Lenarcic válsághelyzetekért felelős biztos is az országba utazik.

Orbán Viktor levelet írt

Felajánlotta Magyarország támogatását a földrengés okozta károk enyhítésében és a katasztrófát követő újjáépítésben Orbán Viktor miniszterelnök abban a levélben, amelyet horvát kollégájának, Andrej Plenkovicnak írt kedden délután - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

A miniszterelnök a magyar hatóságoktól azonnali jelentést kért a földrengés magyarországi hatásairól, az esetleges károkról.

"Mély megrendüléssel értesültem a Horvátország szívében, Petrinja és Sziszek települések közelében bekövetkezett pusztító erejű földrengésről" - fogalmazott a magyar kormányfő, aki biztosította horvát partnerét, hogy a magyar emberek Horvátország mellett állnak ezekben a nehéz napokban. "Imádkozunk az áldozatok családjaiért és gyors felépülést kívánunk a sérülteknek" - zárta levelét az MTI szerint Orbán Viktor.