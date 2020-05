Többféle gyógyszer is hatásos lehet a koronavírus ellen?

Legalább tíz olyan már ismert, jóváhagyott vagy egyelőre más betegségek kísérleti terápiájában használt készítmény létezik, amelynek alkalmazása reményre adhat okot a Covid-19 betegek kezelésében is - állítja egy, a Nature folyóiratban megjelent tanulmány.

A kutatók azokat emberi fehérjéket térképezték fel, amelyekkel a vírus kölcsönhatásba lépve szaporodni kezd a szervezetben, majd olyan hatóanyagokat kerestek, amelyek megakadályozhatják a vírust ezeknek a fehérjéknek a használatában - számolt be a 24.hu.

A Nature szerint arra jutottak, hogy többek között az allergiás gyógyszerekben használ klemasztin nevű hatóanyag, az antipszichotikus, hallucinációk kezelésében is alkalmazott haloperidol, vagy a korábban már sok vitát kiváltó malárigyógyszer, a Donald Trump által is vehemensen propagált hidroxi-klorokin is alkalmazása is eredményes lehet további vizsgálatokat követően.

Hatásos lehet a vírus ellen a petefészekben termelődő progeszteron vagy sárgatesthormon is. Figyelemre méltónak tartják a plitidepszin hatását is.

A világ különböző pontjain már több mint 50 ismert és más betegségekre, használt, törzskönyvezett gyógyszert vizsgálnak. Az ilyen már kipróbált készítmények vizsgálati köre folyamatosan bővül, ahogy egyre jobban ismerik a SARS-CoV-2. vírust - írta korábban a Napi.hu.

Bár a törzskönyvezett készítmények kipróbálása jóval egyszerűbb, azért így is hónapokig tarthat, míg a kísérletek eredményre vezetnek. Viszont az biztos, hogy ha előkerül a keresett készítmény a poros gyógyszeres szekrényből, a WHO-n nem fog múlni, hogy minél több helyen bevethessék.