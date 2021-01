Tömegek hagynák el Londont a brexit és a járvány miatt

Egy felmérés szerint a londoniak több mint egyharmada fontolóra venné a város elhagyását a brexit és a járvány együttes hatására. A City újra fel szeretné találni magát, hogy vonzó tudjon maradni.

A londoniak 40 százaléka nyitott lenne arra, hogy elhagyja a brit fővárost és egy európai uniós országba költözzön - írja az Adecco és Yougov 1000 fős mintán végzett felmérésére hivatkozva a Bloomberg. Egy másik felmérés 2018-ban még csak 16 százalékra mérte az elköltözésre hajlandóak arányát.

A felmérés eredményei megerősítik a félelmeket, amelyek szerint a a járvány és az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése jelentősen csökkentik London vonzerejét azon munkavállalók körében, akik elég mobilisak a költözéshez is adott esetben. A város pénzügyi negyedét felügyelő The City of London Corporation pénteken tett közzé egy kutatási anyagot, amely London, mint pénzügyi központ erejét taglalja. Ez a felmérés egy tervet vázol fel arra, hogyan lehetne a város pénzügyi központját a jövőben a fintech és a fenntartható pénzügyek központjává is tenni.

A jelentés optimizmusa a hírügynökség szerint éles ellentétben áll a jelenleg a koronavírus-járvány miatt néptelenebb utcák képével, valamint azzal a helyzettel, hogy a pénzügyi szektor munkavállalói közül ezrek költöztek, vagy költöznek át Párizsba és Frankfurtba az Európai Unióból való kilépés következtében.

A Brexit megállapodás és a vírus okozta betegség (Covid-19) elleni oltási program ellenére a nagy bizonytalanság miatt sok fiatal keres munkát Londonon és az Egyesült Királyságon kívül. Ha a vállalkozások nem változtatnak ezen, akkor nagyon sok tehetséges munkavállalót veszíthetnek és az esélyt arra, hogy hosszabb távon talpra álljanak - mondta Alex Fleming az Adecco Észak-Európáért felelős igazgatója.

A kutatás szerint Londonnak nem csak külföldi, de egyre erősödő belföldi versennyel is szembe kell néznie. A pénzügyi szektor dolgozóinak 63 százaléka azt várja, hogy a járvány következtében erősödni fog az úgynevezett fordított agyelszívás, azaz a szektor dolgozóinak egyre nagyobb hányada próbál meg majd inkább vidéken elhelyezkedni a nagyobb városok helyett.