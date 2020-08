Tömegével szűrték ki a fertőzötteket a Horvátországból hazatérőknél az osztrákok

Ausztriában lezárult az az időszak, amelyben ingyenesen teszteltethették magukat a Hoirvátországból hazatérők a tiltások bevezetését követően. Több száz fertőzöttet találtak. Magyarország felé egyelőre nyitva a horvát határ.

Az osztrák hatóságok már több mint egy hete jóval inkább aggódnak a horvátországi járványhelyzet miatt, mint teszik azt magyar társaik. Ausztria augusztus 14-én jelentette be, hogy múlt hétfőtől az adria-parti országból hazatérőknek kötelező lesz egy negatív PCR-tesztet felmutatniuk, ha el akarják kerülni a hatósági karantént, de utóbbi esetben is minél előbb mintavételes vizsgálatnak kell alávetniük magukat.

A bejelentés hatására Horvátországban nyaraló osztrákok ezrei indultak haza, a tesztelés megkönnyítése érdekében Ausztria számos pontján erre ingyenes lehetőséget biztosító állomásokat helyeztek szolgálatba. A díjtalan tesztelési időszak a hét végén lezárult. Az osztrák hatóságok jelentése szerint összesen 14 300 embert teszteltek le, akik vagy augusztus 7. és 16. között érkeztek haza a balkáni országból, vagy ilyen emberekkel kerültek szoros kontaktusba. Közöttük összesen 279 fertőzöttet találtak, de mindegyikük tünetmentes volt. A vienna.at tudósítása szerint ez azért fordulhatott elő, mivel azok akiknél tünetek jelentkeztek már amúgy is jelentkeztek a korona-forróvonalon, s őket, valamint közeli kapcsolataikat kontaktkutatás után tesztelték le.

Magyarországon Horvátország a zöld kategóriába esik a járvány miatti utazási korlátozások szempontjából, onnan korlátozás nélkül utazhatnak be hazánkba, s viszont. A horvát sajtó szerint egyébként Orbán Viktor magyar miniszterelnök is az országban nyaralt, mint ahogy az Átlátszo.hu tudósítása szerint Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is. Orbán Viktor szeptembertől ígért korlátozásokat, s utalt arra, hogy azok Magyarország déli szomszédaival kapcsolatban lesznek bevezetve. Korábban Ausztriát járványügyi szempontból Magyarország víruslaborjának nevezte.