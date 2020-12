Török Gábor: mély sebek a Fideszen, Gyurcsányt rehabilitálni kell

A Szájer-ügy brutális hatást gyakorolt még a Fidesz belső világára is, véli Török Gábor politológus, aki szerint Gyurcsány Ferenc az ellenzéki együttműködés szürke eminenciása.

Tíz év kormányzás után egyre nehezebb a valódi hétköznapokat érzékelni, erősödik a Fideszen az elefántcsonttorony-effektus - véli Török Gábor politológus, aki a Népszavának adott interjút. A kormánypárt mindig akkor tudott jól kommunikálni, amikor magát az ügyet is jól kézben tudta tartani - legyen szó a rezsiről, Brüsszelről, a migránsokról. A vírus nem egy ilyen ellenfél. Ráadásul egysíkúvá, kiszámíthatóvá vált a Fidesz kommunikációja, ami még a saját táborában is unalmat okoz.

A Szájer-ügy hatása brutális volt. Akkorát ütött a nyilvánosságban, olyan mértékben jutott el a kormánypárti választókhoz is, hogy itt csak kármentésről lehetett szó. Ebből a szemszögből nézve nem vétett bődületes kommunikációs hibát a Fidesz, ám a politológus személyesen azt tapasztalja, hogy a párt belvilágában is nagyon mély sebeket ütött az ügy.

Szerinte Gyurcsány Ferenc a DK elnöke, volt kormányfő az ellenzéki együttműködés szürke eminenciása akar lenni és egyáltalán nem zavarja, hogy a kormánykommunikáció úgy állítja be: ő mozgatja a szálakat az ellenzéki térfélen. Úgy alakulnak a dolgok, ahogyan szeretné: a Demokratikus Koalíció egyre inkább az ellenzék vezető politikai ereje, még a Momentum támogatottsága sem látszik emelkedni, a többi pártról nem is szólva.

A fokozatos integráció is a kezére játszik. Az biztos, hogy akár nyer, akár veszít az ellenzék 2022-ben, fontos szereplő marad és ezzel mindenkinek számolnia kell a politika világában, de például az üzleti élet szereplői között is. Talán lehetett volna másképp, de a helyzet most az, hogy Gyurcsány Ferenc rehabilitációja nélkül jelenleg nincs esélye a kormányváltásnak, ezt egyértelműen ki lehet jelenteni.