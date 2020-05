Török Gábor: Óriási politikai fordulat jöhet Magyarországon

A válságkezelés első részéből győztesként került ki a kormánypárt, de a java még hátra van, így még fordulhat a helyzet - véli Török Gábor politológus, aki szerint precedens nélküli lehetőségekre is fel kell készülni Magyarországon.

Ha most kellene eredményt hirdetni, akkor a válságkezelés első szakaszát politikai értelemben egyértelműen megnyerte a Fidesz - mondta Török Gábor politológus a 444.hu-n megjelent interjújában. A nagy kérdés azonban az, hogy ha az egészségügyi válság után elhúzódó gazdasági és szociális válság alakul ki, akkor a Fidesz által felépített narratívák mennyire tartanak ki.

A miniszterelnök nem bízza a véletlenre a 2022-es választást: a válságkezelés álcája alatt sorra hozza az ellenzéki pártokat, önkormányzatokat gyengítő intézkedéseket. "Emlékszünk még Orbán Viktornak arra a kiszivárgott mondatára, amely szerint akkor kell megölni politikai értelemben az ellenfelet, amikor erre lehetőséged van. Ez történik."

A választók ilyenkor másra figyelnek, nem érzékelik akkora veszélyként az önkormányzatokat vagy akár a pártjaikat érő elvonásokat, ezért Orbán most próbálja elvenni az ellenzéktől mindazt a plusz forrást, amit az megszerzett tavaly októberben a jó önkormányzati választási szerepléssel. Ha most vagy három hónapon belül lennének a választások, akkor ezek biztosan nagy előnyt jelentenének a Fidesznek, de 2022 még messze van.

Fideszen belüli feszültség

Orbán nemcsak az ellenzéki, hanem a fideszes önkormányzatoknak is károkat okoz, hiába igyekszik mindenféle trükkökkel különbségeket tenni, kivételezni. "Székesfehérvárnak és Debrecennek is milliárdos károkat okoznak a kormánydöntések, ami miatt a Fideszen belül is erősödik a feszültség az önkormányzati szféra és a központi döntéshozatal között."

Török szerint 2010 óta a politikai intézményrendszer egyértelműen átalakult, és az egyszemélyi hatalomgyakorlás irányába mozdult, mindazonáltal a rendszerben benne benne maradt a lehetőség a politikai változásra. Még ma sem mondhatjuk, hogy semmilyen esély sincs a Fidesz választási vereségére vagy visszaszorulására. De azt sem tudhatjuk, hogy mit tesz majd Orbán olyan helyzetben, amikor már valós esélye lehet annak, hogy a hatalom elvesszen.

A politológus reális lehetőségnek tartja, 2022-ben vagy akár előbb lényegesen megváltozzanak a hatalmi viszonyok. Ezért fogalmazott úgy egy januári interjújában, hogy még azt is el tudja elképzelni, három év múlva Orbán Viktor már nem lesz meghatározó szereplője a magyar politikának.

Választás most



"Orbán Viktor egy augusztusi délután bejelenti, hogy a sikeres egészségügyi válságkezelés után, a nehéz gazdasági lépések előtt, mert ő annyira demokrata, felhatalmazást kér a választóktól a nehéz lépések meghozatalára. Mondhatja, hogy 2018-ban nem ez volt a helyzet, akkor az emberek nem tudták, hogy mi következik, és mint született demokrata, nem tesz semmit felhatalmazást nélkül." Ennek szellemében a kormánytöbbség feloszlathatja a parlamentet, és 90 nap múlva előrehozott választást írhatnak ki.

Ebben az esetben az ellenzék nagyon nehéz helyzetbe kerülne, ami plusz érv a lehetőség átgondolása mellett. "Ha majd nem történik meg, akkor el lehet mondani, hogy mekkora ostoba voltam" - fogalmazott Török. "De kormányzati döntéshozókkal kormányközelben levő emberekkel beszélgetve is látom, hogy közülük is sokan vannak, akik azt gondolják, hogy ez talán a legjobb politikai megoldás lenne. Nem biztos, hogy be fog következni, de hogy mérlegelni fogják, abban biztos vagyok."