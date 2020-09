Tort ül a sötétség: egyre több a járványellenes tüntetés

Hiába kényelmetlenek a járványügyi korlátozások, azok fontosak, hogy ne romoljon tovább a helyzet, de Európában mégis emberek tüntetnek ellenük.

Több százan tüntettek szombaton London központjában a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen. A szájmaszk nélkül vonuló demonstrálók több útszakaszt is lezártak, és kisebb összetűzésekbe keveredtek a rendőrökkel. A Trafalgar tér környékének forgalma teljesen megbénult. A rendőrség végül több embert is előállított a tömegből - írja az Euronews.

Az Egyesült Királyságban a héten tiltották be a hat fősnél nagyobb csoportok gyülekezését a növekvő esetszámok miatt. A szabály zárt és szabad térre is vonatkozik, a magánlakásokra is, de az iskolákra és munkahelyekre viszont nem. Külön kéri a kormány, hogy jelentsék fel az emberek a szomszédaikat, ha bulit, nagyobb létszámú eseményt tartanak.

De Bukarestben is tüntettek, pedig Romániában is romlik a járványhelyzet. Az emberek a kötelezővé tett maszkhasználat ellen demonstráltak. Pedig a héten a fertőzésügyi rekord is megdőlt, szerdán 1713 pozitív tesztet jelentettek a hatóságok.