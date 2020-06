Történelmi bezuhanást vár a Federal Reserve

Várhatóan minden idők legrosszabb gazdasági teljesítményét könyveli el a második negyedévben az Egyesült Államok, és utána is csak lassan térhet minden vissza a rendes kerékvágásba. Jeroma Powell, az amerikai jegybank elnöke szerint még évekig nulla közeli szinteken maradhatnak a kamatok a tengerentúlon, és a monetáris politika továbbra is mindent megtesz a gazdaág megsegítése érdekében.

Javultak a körülmények, azonban a koronavírus járvány változatlanul óriási terhet jelent az Egyesült Államok gazdaságára, ahogy az globálisan is elmondható - mondta Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke a Federal Reserve rendes kamatdöntését követően.

A kísérő közleményben a Fed megerősítette, hogy kész minden rendelkezésre álló eszközzel eleget tenni mandátumának és támogatni a gazdaságot, illetve a teljes foglalkoztatottság elérését, Powell szerint mindez addig tart, ameddig arra szükség van.

A második negyedévben várhatóan minden idők legnagyobb visszaesése lesz, miután a korlátozások nyomán 10 százalékponttal nőtt a munkanélküliség, nagyjából 25 millió amerikai vesztette el a munkáját nagyon rövid idő alatt. Jellemző, hogy a leginkább kiszolgáltatott csoportokat érintette aránytalanul nagy mértékben a munkahelyük elvesztése. A Fed szerint lehet, hogy sok olyan helyzetben lévő család van ahol a hitel nem jó megoldás, ezeken a területeken a kormányzatnak vannak meg a szükséges hatáskörei, hogy segítsenek.

Mivel nincs kereslet, ezért az infláció is leesett a 2 százalékos cél alá. Powell ismét többször kiemelte, hogy rendkívüli bizonytalanságok vannak a kilábalási pályában, így a jegybanki döntéshozók is csak jóslatokba tudnak bocsátkozni. Addig nem lesz kilábalás,a meddig az emberek nem érzik, úgy, hogy immár biztonságban vannak visszatérni a régi életvitelükhöz. Powell szerint a Fed optimista, hogy ha nem is azonnal, de képes lesz minden visszatérni a régi kerékvágásba.

Márciusban lenullázták rendkívüli vágással a kamatot, amit a Fed júniusi ülésén is fenntartott. Jelenleg azzal lehet számolni, hogy az alacsony szintek mellett addig kitart, ameddig nem lát meggyőző fordulatot a gazdaág működésében, a mostani prognózis szerint így leghamarabb 2022-ben lesz kamatemelés az USA-ban.

Március óta zajlik az új eszközvásárlás, ami eddig sikeresnek bizonyult. A tanács vállalása szerint éberen figyelni fogja fejleményeket, és ennek megfelelően kész a rendelkezésére álló eszközöket finomhangolni. Ennek megfelelően tovább folytatja a piaci eszközvásárlást, és biztosítja a piaci szereplőknek és a háztartásoknak a kellő likviditást. Az üteme a vásárlásoknak lelassult, de a mostani szintet a tervek szerint fenntartják a következő hónapokban.

Egyben a hitelbőséget is biztosítja a Fed, hogy megmaradjanak a munkahelyek, és a háztartások képesek legyen a szükségleteiket fedezni. Abban lehet reménykedni, hogy a második félévtől elkezd helyrejönni a gazdaság, és akkor a jegybanki eszközhasználat is visszatérhet a rendes mederbe.

Amint vége van a válságnak, visszatesszük ezeket az eszközöket a szerszámos ládába

- mondta Powell.

A következő hónapok rendkívül fontosak, akkor foguk látni, hogy milyen következményei lehetnek a gazdaság megnyitásának.

A májusi munkaerőpiac pozitív adat komoly meglepetés volt, Powell szerint ez is azt támasztja alá, hogy mekkorák bizonytalanságok, és mennyire fontos nyomon követni a piaci mozgásokat, és ennek megfelelően reagálni.

A meglepő adatközlés egyben reményre is okot ad, mert elképzelhető, hogy már tényleg sikerült elmozdulnia az amerikai gazdaságnak a mélypontról.