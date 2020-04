Történelmi zuhanás az USA-ban

Áprilisban a valaha mért legnagyobb mértékben esett vissza az amerikai gazdaság teljesítménye az előző havihoz képest a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet előzetes adatokra támaszkodó felmérése alapján. Eközben rekordszintre emelkedett az amerikai államadósság.

Áprilisban a gazdasági teljesítmény mérőszáma, a kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) értéke 27,4 pontra, a valaha feljegyzett legalacsonyabbra csökkent a márciusi 40,9 pontról - írta az MTI.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a zsugorodás mértékét számszerűsíti.

A kompozit BMI mindkét összetevője, a feldolgozóipari és a szolgáltatóipari BMI a vártnál nagyobb mértékben esett márciusról áprilisra. A feldolgozóipari 36,9 pontra, 133 havi mélypontra 48,5 pontról, a szolgáltatóipari pedig rekordalacsony 27,0 pontra 39,8 pontról. Elemzők mindkét esetben a ténylegesnél kisebb mértékű csökkenést vártak, a szolgáltatóiparra 31,5 pontot, a feldolgozóiparra 38,0 pontot.

A koronavírus-járvány az újkori történelemben nem látott intenzitású csapást mért az amerikai gazdaságra - foglalta össze a felmérés megállapításait Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza. A BMI alapjául szolgáló adatok romlásának a mértéke a gazdasági teljesítménynek még a pénzügyi válság idején sem tapasztalt mértékű gyengülésére engednek következtetni, miután a foglalkoztatás a felmérések sorozatában még soha nem tapasztalt mértékben esett vissza.

A járványvédelmi okokból leállított ‘nem létfontosságú' tevékenységek hiánya elsősorban a szolgáltatóiparban éreztette a hatását, azon belül is leginkább az utazási és vendéglátási ágazatokban - mondta a Markit szakértője. Azokban az ágazatokban pedig, amelyek folytathatták a működésüket, a felmérések kezdete óta a legnagyobb mértékű keresletcsökkenésről számoltak be a vállalatok amellett, hogy beszállítói fennakadásoknak és a munkaerő-ellátás szűkösségének is ki vannak téve.

A BMI-adatok alapján a második negyedévben a gazdasági teljesítmény történelmi léptékű visszaesésére lehet számítani, ami komoly aggályokat vet fel a járványellenes intézkedések gazdasági árával kapcsolatban - foglalta össze az amerikai gazdaság áprilisi aktivitásáról végzett felmérés megállapításait a gazdasági kutatóintézet vezető elemzője.

Rekordszintre emelkedett az amerikai államadósság

Rekordszintre, 24,5 ezer milliárd dollárra emelkedett az amerikai államadósság, részben a koronavírussal kapcsolatos állami intézkedések hatására - írta az MTI. A CBS amerikai tévécsatorna által közölt adatok szerint az államadósság 1,5 ezer milliárd dollárral nőtt január óta, 2017 januárjában Donald Trump elnöki hivatalba lépésekor még mindössze 19,95 ezer milliárd dollárt tett ki.

Az Egyesült Államok bruttó hazai termékének (GDP) nominális értéke 21,73 ezer milliárd dollár volt tavaly.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) múlt héten közölt legfrissebb előrejelzése szerint az Egyesült Államok államadóssága idén a GDP 131,1 százalékára emelkedhet. Az IMF a múlt év közepén még azzal számolt, hogy az amerikai államadósság 2023-ra a GDP 117 százaléka lesz.

A világ legnagyobb államadósságával az Egyesült Államok rendelkezik, amelyet Japán és Kína követ.