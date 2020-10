Totális lázadásba mentek át a lengyel nők

Lengyelországban évente 150 ezer abortuszt végeznek évente - derül ki nem hivatalos adatokból -, egy-egy műtét elvégzése simán hatjegyű összegbe kerülhet a magánkórházakban.

Október közepe óta lázadnak a lengyel nők - sok férfi társaságában - az Alkotmánybíróság döntése ellen, amely szerint már jogellenes a magzat súlyos, és visszafordíthatatlan, illetve az életét veszélyeztető betegsége esetén is a művi terhességmegszakítás. Ezzel Európa második legszigorúbb abortusztörvényét hagyták jóvá.

A sajtóbeszámolók szerint egyre nagyobbak és elkeseredettebbek tüntetések, a demonstrálók nemcsak Varsóban, de Lengyelország nagy és kisebb városaiban is megjelentek. A mélyen vallásos lengyelek egy része már a templomokba is transzparensekkel vonul, hogy az egyháznak is kifejezzék véleményüket. Nehéz helyzetben van az államfő - most karanténban lévő - felesége, Agata Kornhauser-Duda, akihez nyílt levélben fordultak a nők, felróva neki, hogy ebben a kérdésben nem szólalt meg.

Lengyelországban a privát egészségügyi szolgáltatók becslései szerint évente 150 ezer művi terhesség-megszakítást végeznek, ezzel 300 millió z³oty (több mint 22 milliárd forint) adózatlan, feketejövedelmet termelve. A magánszolgáltatóknál az abortusz elvégzésének ára 400 és 2500 z³oty (26-167 ezer forint) között mozog, ami rosszabb anyagi helyzetben élő nők számára ez nem elérhető alternatíva.

A korlátozó abortuszszabályozás másik folyománya az abortuszturizmus. A szegényebbek Ukrajnába és Fehéroroszországba, a tehetősebb lengyel nők Németországba, Szlovákiába, Hollandiába és Angliába utaznak azért, hogy biztonságos és szabályos legyen a művi terhességmegszakítás.