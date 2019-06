Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tovább csökkent brit gazdaság, zuhanásban az autóipar

Csökkent áprilisban a brit hazai össztermék (GDP), mindenekelőtt a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) folyamatával kapcsolatos bizonytalanságok és az autóipar teljesítményének ezzel összefüggő meredek zuhanása miatt - idézi az MTI.

A brit statisztikai hivatal (ONS) hétfői adatismertetése szerint a GDP-érték áprilisban 0,4 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy hónappal korábban. Ez volt a második havi visszaesés a brit gazdaságban egymás után: a hazai össztermék márciusban 0,1 százalékkal csökkent.

Ez nem azt jelenti, hogy a brit gazdaság recesszióban lenne. A konszenzusos meghatározás alapján ugyanis akkor kerül egy gazdaság recesszióba, ha két egymást követő negyedévben csökken a GDP-érték.

Az ONS hétfői adatai szerint negyedéves összevetésben a brit gazdaság továbbra is növekszik, bár az áprilissal zárult mozgó három hónapos időszakban a növekedési ütem 0,3 százalékra lassult a márciusban véget ért negyedév 0,5 százalékos növekedése után.

A statisztikai hivatal kimutatása szerint a brit autóipar kibocsátási értéke áprilisban drámai mértékben, 24 százalékkal zuhant az előző hónaphoz képest, elsősorban azért, mert sok autógyár a brexit eredetileg tervezett márciusi végi időpontja utáni bizonytalanságok miatt egyszerűen leállította a termelést.

A brit EU-tagság az eredeti menetrend alapján március 29-én szűnt volna meg, ám a kilépés feltételrendszerét rögzítő, az Európai Unióval novemberben elért megállapodást a londoni alsóház háromszor is visszautasította. Ennek nyomán Theresa May miniszterelnök kétszer is kezdeményezte a kilépés elhalasztását, elkerülendő, hogy az Egyesült Királyság rendezetlen módon, megállapodás nélkül essen ki az EU-ból.

Az április 10-én tartott soron kívüli EU-csúcs döntése alapján a jelenlegi haladék október 31-ig terjedhet.

Bajban az egész feldolgozóipar

A brit autóipar és a szélesebb termelőszektor teljesítményének markáns visszaesését az üzleti szervezetek legfrissebb felmérései is jelzik. A brit autógyártók és -kereskedők szövetségének (SMMT) hétfőn ismertetett adatai szerint áprilisban nem egészen 71 ezer személyautó készült a brit autógyárakban, 44,5 százalékkal kevesebb, mint tavaly áprilisban. Az év elejétől április végéig tartó időszakban 22,4 százalékkal zuhant a brit autóipar termelése a tavalyi első négy hónappal összevetve.

A legfrissebb aktivitási mérőszámok szerint a brit gyáripar egészének teljesítménye is csökkenni kezdett, egyértelműen a Brexit-folyamatot övező bizonytalanságok hatására.

Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit gazdasági ágazatok beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply) közös felmérése alapján a feldolgozószektor beszerzésimenedzser-indexe (BMI) májusban meredeken, az előző havi 53,1-ről 49,4-re zuhant.

Az 50 alatti BMI-indexek a vizsgált szektor aktivitásának gyengülésére utalnak, vagyis az új brit feldolgozóipari mutató az ágazat kibocsátásnak visszaesését jelzi.

A májusi aktivitási adat 34 havi mélypont: legutóbb 2016 júliusában, a brit EU-tagságról tartott népszavazás utáni hónapban süllyedt a brit gyáripari BMI-mutató az 50-es határérték alá. A referendumon a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége arra voksolt, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az Európai Unióból.