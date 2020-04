Tovább dagad botrány a lengyel elnökválasztás körül

Káosz külföldon

A lengyel külügyminisztérium Lengyelország határain kívül 162 választási körzetet akart kialakítani, hogy a május 10-ei elnökválasztáson a külföldön élő lengyelek is szavazhassanak a jelenleg érvényes jogszabályoknak megfelelően - írta az onet.pl. Ezek között olyan területek is vannak, ahol a helyi hatóságok a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozások miatt nem engedélyezték ezt vagy nem feleltek a választási bizottság felállításával kapcsolatos kérdésekre. A választóknak regisztrálniuk kellene magukat, méghozzá úgy, hogy nem lehetnek biztosak abban, milyen módon adhatják le szavazatukat (személyesen vagy levél útján) az elnökválasztáson. Ez lehetőséget kínál arra, hogy a külföldön élő lengyelek szavazatait egyszerűen kihagyják a számlálásból - mondják a bírálók, akik szerint a levélszavazás a személyes adatok meg nem engedett gyűjtését is lehetővé teszi. Az összevisszaság több száz ezer lengyelt zárhat ki a szavazásból pusztán azért, mert kevesebb mint két héttel az elnökválasztás előtt azt sem tudni, hogyan és az azt sem, hogy hol adhatnák le szavazataikat.