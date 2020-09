Tovább zabálja a pénzt a budapesti torzszülött

Telhetetlen étvággyal zabálja az adófizetők pénzét a budapesti állatkertben létrejött biodóm, amelyről nem tudni, mire fog majd szolgálni. Úgy tűnik, legfeljebb jókora torzszülöttként lehet majd turistalátványosságként mutogatni.

Elkészült a fővárosi állatkertben a Pannon Park részeként épülő hatalmas létesítmény, a biodóm úgynevezett költségoptimalizációs jelentése - erősítette meg a Népszava értesülését Kiss Ambrus, pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes. Ebben a jelentésben vizsgálták meg, miként lehet befejezni a meglévő forrásokból a régóta csúszó és egyre dráguló beruházást.

A napilap úgy tudja, hogy a városvezetés nem volt elégedett a jelentéssel, mivel ebből sem derült ki egyértelműen, mennyi pénz szükséges még a létesítmény megnyitásához. Választ várnak arra a kérdésre is, milyen látogatói élmények hozhatóak ki a rendelkezésre álló keretből. És az sem világos: elég vonzó látványosság lesz-e egy fapados biodóm ahhoz, hogy az üzemeltetési költségek legalább egy részét fedezze a belépőjegyekből származó bevétel?

Eközben a beruházás folyamatosan drágul. A kivitelezést Garancsi István cége, a Market Építő Zrt. és az annak tulajdonában lévő Vilati Szerelő Zrt. alkotta konzorcium vállalta el 32,7 milliárd forintért 2017 nyarán. A kivitelezési határidő többször lejárt, de kötbér helyett meghosszabbították az építkezést. (Garancsi 67 milliárd forint becsült vagyonnal a 15. A 100 leggazdagabb című kiadvány rangsorában.)

Már a Karácsony Gergely vezette városházával is aláírtak egy módosítást, amely 34,2 milliárdra növelte az árat. Ezt követően augusztusban egy technikai probléma miatt újabb 200 millióval, 34,4 milliárdra emelték a költségeket. Ez ráadásul csak a biodóm épületének az ára, azt még be kell rendezni, és a körötte lévő több hektáros parkot is ki kell alakítani.