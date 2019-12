Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trükköznek a 13. havi nyugdíjjal a választás előtt

Tovább folytatja a lengyel kormánypárt választási ígéretei "módosítását", a 13. havi nyugdíj nem akkor jön, amikor ígérté, a 14. havi pedig kezd elhalványulni.

A lengyel kormánypárt, a radikális jobboldali Jog és Igazságosság (PiS) tisztában volt azzal, hogy az október 13-i választások előtt ígért 13. havi nyugdíjra szánt pénz hiányozni fog a büdzséből, ezért korrigálnia kell majd a nyugdíjasoknak tett ígéreteit - vette át a Gazeta Wyborcza cikkét a Business Insider Polska.

A jövő évi 13. havi nyugdíjat nem márciusban fogják kifizetni, mint ígérték az őszi választási kampányban, hanem néhány hónappal később.

A Gazeta informátora azt mondta, hogy amennyiben az elnökválasztás júniusban lesz, akkor vagy abban a hónapban, vagy azt megelőzően, tehát májusban fizetik ki a 13. havi juttatást. "A számítás egyszerű a PiS részéről: ha az idősek már márciusban megkapnák ezeket az összegeket, mire az urnákhoz érnek, már elfelejtenék. Ha közvetlenül az államfőválasztás előtt érkezik a pénz, nagyobb az esély arra, hogy Andrzej Dudára, a PiS jelöltjére, a jelenlegi elnökre szavaznak."

Hasonló manővert hajtottak végre az idén, amikor a 13. havi nyugdíj közvetlenül az európai parlamenti választások előtt érkezett meg.

A lap szerint más változás is lesz a választási ígéretekben. Szeptemberben, az októberi szavazás előtt a PiS arról értekezett, hogy 2021-ben lesz már 14. havi nyugdíj is a legszegényebbeknek. Most kiderült, hogy ezt a juttatást nem állandóan akarják fizetni, csupán egyszeri alkalommal. Az átlagember persze az előbbi módon értelmezhette az ígéretet, és sem Mateusz Morawiecki miniszterelnök, sem a PiS elnökhelyettese, Beata Szydlo nem mondták el pontosan, miről van szó. A PiS pontosan tudta, hogy 20 milliárd zloty évente a 13. és 14 havi nyugdíjra túl nagy tehet róna a költségvetésre.