Trump az USA Vlagyimir Iljics Leninje

Donald Trump akkor sem távozna az amerikai politikából, ha elvesztené az elnökválasztást, ugyanis mostanra a választóközönség nagyjából fele teljesen az elnök hatása alá került. Számukra ő az USA Vlagyimir Iljics Leninje.

Ha Donald Trump el is vesztené az amerikai elnökválasztást, szellemisége túléli a kudarcot, azaz a trumpizmus fennmarad az USA-ban - véli Edward Luce, a Financial Times (FT) publicistája. Az ország túlságosan élesen, militárisan, már-már polgárháborús hangulatban megosztott ahhoz, hogy a republikánus elnökjelölt esetleges eltűnésével mindaz semmivé váljon, amit képviselt. Az amerikaiak többsége fellélegezne a távozásával, amivel fátylat boríthatnának a modern kor legrosszabb elnökének regnálására, és ott folytathatnák az életüket, ahol négy éve abbahagyták, ám ez csalóka lehet.

A Trump bázisát alkotó a MAGA-sapkás (Make America Great Again) tömeg, amelynek tagjai úgy érzik, hogy az amerikai elit feláldozhatóknak tartja őket annak érdekében, hogy megtarthassa jómódú életét, vélhetően szétszéledne, ám téved, aki azt hiszi, hogy ennek a mozgalomnak a létrejötte csak egy véletlen kitérő volt az USA politikatörténetében. Ha az elnök el is bukja az újraválasztását, akkor is nagyjából 45 százalékos támogatottságot fog elérni a november 3-ai szavazáson, ami a szavazásra jogosultak 50 százalék körüli várható részvételét figyelembe véve 60-70 millió embert jelent.

Övé a párt

Ha Joe Biden, a Demokrata Párt jelöltje győz, három körülményt kell figyelembe vennie. Az első, hogy a Republikánus Párt Trumpé, és az marad akkor is, ha távozik a Fehér Házból. Öt évvel ezelőtt sok vallásos republikánus szavazónak még sok volt Trump frivol viselkedése, ám gyorsan rájöttek, hogy ő az a bokszoló, az az utcai harcos, akit az ország élén akartak látni. Az amerikai keresztény jobboldal úgy tekinthet rá, mint a maga Vlagyimir Iljics Leninjére - véli az FT cikkírója -, mivel a bolsevik vezérhez hasonlóan Trump sem érzi szükségét annak, hogy jogilag tiszta eszközöket használjon céljai eléréséhez, hogy valós magyarázatokkal megindokolja a tetteit.

A profi republikánus politikusok mára szintén trumpistákká váltak. A politikai önvédelem elvileg azt diktálta volna, hogy tartsák távol magukat az elnöktől, mivel az elmúlt hónapokban az látszott, hogy vesztésre áll, és magával ránthatja a párt szenátorjelöltjeit is, ám ennek éppen ellenkezője történik. A megválasztott republikánusok egyre inkább Trump követőivé váltak, aminek persze az is oka, hogy akinek nem tetszett az elnök politikája és viselkedése, az lelépett a színről. Ma már nem a konzervatív költségvetési fegyelemért lelkesednek a párt politikusai, hanem a társadalom egy részének félelmére építenek. Azok indulataira, akik attól tartanak, hogy azzal, hogy USA etnikailag egyre sokszínűbbé válik, eltűnik a régi Amerika, amelyben jól érezték magukat.

Információs szőnyegbombázás

A trumpizmus továbbélésének másik forrása az információs kultúra gyökeres megváltozása. A demokraták gyakran vádolják Trumpot azzal, hogy a 2016-ban az orosz hekkereknek köszönhetően lett elnök, akik feltörték a demokrata párt szervereit, és nyilvánosságra hozták a párt belső ellentéteiről árulkodó, kínos e-maileket, illetve hamis híreket terjesztettek a közösségi médiában. Akármi is igaz ebből, tény, hogy egyrészt az oroszok az USA-ban keletkezett nyersanyagra, az amerikaiak tájékozatlanságára és butaságára építettek, másrészt mára az információs hangzavar sokkal nagyobb lett.

A Facebook sokkal elterjedtebb hordozója az információknak, mint négy évvel ezelőtt, ám ami még ennél is fontosabb, az eltorzított vagy hamis információkra sokkal nagyobb a hír- és véleményfogyasztók igénye, mint korábban. Elég példának hozni erre a koronavírussal kapcsolatos információzuhatagot.

Bidennek, ha elnökké választják számolnia kell azzal, hogy azok a körülmények, amelyek Donald Trumpot 2016-ban hatalomra segítették, semmit sem változtak. A politika végletes polarizáltsága, a kék galléros munkásosztály életkörülményeinek drámai romlása, Kína felemelkedése, ami megriasztja az amerikai közvéleményt, egy szóval a középosztály biztonságérzetének romlása csak tovább folytatódott. Akik Trump helyére léphetnek a Republikánus Párt élén, például Mike Pompeo külügyminiszter vagy Tom Cotton arkansasi szenátor, a jelenlegi elnöknél is keményebben képviselhetik a trumpizmust - véli az FT publicistája.