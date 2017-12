Trump: én nyerem a következő elnökválasztást is

A tavalyi amerikai elnökválasztásba való állítólagos orosz beavatkozással kapcsolatos vizsgálatok rossz fényt vetnek az Egyesült Államokra - fogalmazott Donald Trump amerikai elnök a The New York Times című újságban pénteken megjelent interjúban, amit az MTI szemlézett.

Az előző nap az elnök floridai golfklubjában készült beszélgetésben szó esett Kínáról is. Donald Trump csütörtökön Twitter-bejegyzésben nehezményezte, hogy dél-korai sajtóhírek szerint kínai tankerek a nyílt tengeren nyersolajt adtak át észak-koreai hajóknak.

Az amerikai elnök a The New York Times munkatársainak fogalmazta meg először, hogy eddig "túl puha" volt a kínai-amerikai kereskedelmi kérdésekben, éppen annak reményében, hogy a kínai vezetők nyomást gyakorolnak Phenjanra az atomfegyver-programja feladása érdekében. De "Észak-Koreába nyersolaj érkezik. Nem ez volt a megállapodás" - mondta Trump, s felvetette agresszív kereskedelmi lépések lehetőségét is Kínával szemben. "Ha nem segítenek nekünk Észak-Koreával, akkor megteszem azt, amit mindig is mondtam." "Nukleáris fenyegetettségben élünk és ez Kínának sem jó" - tette hozzá.

Donald Trump ugyanakkor jobbára belpolitikai kérdésekről beszélt, és részletesen kitért az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatokra. Nem vetette fel, hogy a Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottságnak be kellene fejeznie a munkáját, de többször hangsúlyozta, hogy a tavalyi elnökválasztási kampány idején "nem volt összejátszás" a kampánycsapata és orosz tisztségviselők között. Hozzátette, hogy a vizsgálat "rossz fényt vet az országra és nagyon rossz helyzetbe hozza az országot". Leszögezte azt is: úgy hiszi, hogy Robert Muellerék tisztességesen járnak el vele.

Megismételte, hogy az Oroszországgal való esetleges összejátszást a demokraták találták ki, hogy "félrevezessenek, ravaszkodjanak, kifogást találjanak a választás elvesztésére". Hangsúlyozta: "mindenki tudja", hogy az ő munkatársai nem játszottak össze az oroszokkal, és "az igazi sztorik" a demokratákról szólnak, akik a 2016-os kampányban oroszokkal dolgoztak együtt. (Ismét megszólalt Trump az oroszokról - keményen hárít.)

Kitért Paul Manafortra, elnökválasztási kampánya első kampánymenedzserére, aki ellen Mueller vizsgálóbizottsága októberben emeltetett vádat adócsalás miatt. A korábban orosz és ukrán politikusoknak tanácsadóként dolgozó Manafortról Trump megjegyezte, hogy az ő kampányában ugyan csupán rövid ideig dolgozott, de más republikánus politikusoknak, például Ronald Reagan elnöknek vagy John McCain arizonai szenátornak szintén munkatársa volt, ráadásul hosszú ideig.

Donald Trump az interjúban hangot adott azon vélekedésének is, miszerint a következő elnökválasztást is ő nyeri meg.

A kép forrása: AFP Photo/Saul Loeb

