Trump Európán töltheti ki a mérgét

Amennyiben komoly politikai kockázatot lát az ellene indult eljárásban, Donald Trump jó eséllyel újabb sebességbe kapcsolja a kereskedelmi háborút, aminek Európa ihatja meg a levét. Alexis Garatti, az Euler Hermes vezető közgazdásza szerint sok kockázat van a világban akár egyetlen dominó bedőlése komoly negatív hullámokat vethet.

Európa gazdasága, azon belül is az autóipar lehet a következő legnagyobb kárvallottja az Egyesült Államok által indított kereskedelmi hadakozásnak - mondta egy háttérbeszélgetésen újságíróknak Alexis Garatti, az Euler Hermes vezető közgazdásza. Amennyiben Donald Trump elnök úgy érzi, hogy az ellene elindított vizsgálat (impeachment) komoly veszélyt jelent, akkor igyekezni fog máshova terelni a figyelmet, ehhez meg pont kapóra jön az esetleges újabb protekcionista intézkedések bevezetése.

Egy ilyen forgatókönyv nyilván fájdalmasan érintené a régiónkat is. A hitelbiztostó előrejelzése szerint a közép-európai térség idén még 3,6 százalékkal növekedhet, ami viszont 2,7-re lassul 2020-ra. Mindebben komoly szerepet játszik a Németország és partnerei számára kirívó jelentőségű autóiparra nehezedő nyomás, legyen szó a környezetvédelmi megfontolásokról, vagy a globális kereskedelmi nehézségekről.

A kereskedelmi háború már most komoly fennakadásokhoz vezetett a nemzetközi kereskedelemben, és várhatóan a jövőben is sokkal nehezebb lesz üzletelni mint a múltban volt - mondta kérdésünkre Garatti. Minden érintett megszenvedi a védővámok hatását, ez különösen igaz olyan országokra, amiknek gazdasága az export-importálás elősegítése körül forog. A védővámok továbbá megzavarták a jelentős globális termelői láncokat is, ennek legjobb példája az elektronika, vagy épp az autóipar.

Mostanra komoly kockázatokat kell mérlegelni a világgazdaágban. Garatti szerint a legnagyobb baj, hogy az amerikai Federal Reserve elveszítette az irányítást, reagál a piacokra, semmint, hogy irányt mutatna. Ráadásul egyre inkább hat a testületre a politikai nyomásgyakorlás.

Mindennek eredménye, hogy a gazdaság több terén, akár a reálgazdaságról, akár a tőkepiacról van szó, az árazás elszakadt a fundamentumoktól. Továbbá aggasztóan magas szintre nőtt a vállalati eladósodottság mértéke, miközben a jövőben várhatóan csökkenni fog a kereslet. Kérdésünkre Garatti elmondta, az a legnagyobb baj, hogy mostanra jelentősen romlott a kint lévő hitelek minősége. Így akár egyetlen esetnél, egy bedőlésnél komoly hullámok keletkezhetnek a világgazdaságban. Egy ilyen eshetőségnek jelenleg az Euler Hermes 20 százalék valószínűséget ad.