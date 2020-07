Trump fiának fiókját felfüggesztette a Twitter

A Twitter kedden átmeneti időre felfüggesztette Donald Trump legidősebb fiának a fiókját, mert megítélésük szerint ifjabb Donald Trump megsértette a médium szabályzatát - adta hírül az MTI.

Ifjabb Donald Trumpot azt követően függesztették fel 12 órányi időtartamra, hogy a mikroblogon közzétett egy videót, amely a hidroxiklorokin nevű szer előnyeit taglalta.

A hidroxiklorokint malária és néhány súlyos autoimmun betegség - például lupus vagy artritiszes ízületi gyulladás - kezelésére használják, és az Egyesült Államokban sokhelyütt a koronavírus-fertőzés enyhébb formáinak kezelésére is alkalmazzák. Alkalmazása azonban vitatott.

Az idén májusban a tekintélyes Lancet tudományos folyóirat tanulmányt jelentetett meg a hidroxiklorokin állítólagos súlyos mellékhatásáról. A tanulmány botrányt keltett tudományos körökben, többen kérték a kísérletek részleteit és az adatokat, s kiderült, hogy a tudományos életben egyébként ismeretlen kutatók adatai nem feleltek meg a valóságnak. A folyóirat bocsánatot kért és vissza is vonta a publikációt. A hidroxiklorokint azóta is alkalmazzák több helyen, s maga Donald Trump elnök is szedte pár hétig.

A Twitter - a Google-lal együtt - néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy töröl minden bejegyzést, információt és utalást, amely az új típusú koronavírus eredetét feszegeti, és a vírus okozta betegséggel és járvánnyal kapcsolatban a megítélése szerint félrevezetőnek vagy összeesküvés-elméletnek minősített megjegyzéseket publikál.

Ifjabb Donald Trump szóvivője, Andy Surabian bírálta a Twitter döntését. Mint fogalmazott: Trump olyan videót tett közzé, amelyen orvosok és járványügyi szakemberek vitatják meg a hidroxiklorokinnal kapcsolatos tapasztalataikat és nézeteiket, azt sugalmazva, hogy a szer mégis csak hatásos lehet a Covid-19 kezelésében. Surabian leszögezte: a nagy médiacégek ismét arról tettek tanúbizonyságot, hogy el akarják nyomni a szólásszabadságot az interneten.