Trump ígérget

Donald Trump amerikai elnök pénteken további segítséget ígért az amerikai farmereknek, miután a kínai vásárlások kisebb mértékűek a tervezettnél - írja az MTI.

Az elnök - aki a Twitteren tett ígéretet - közölte, az elmúlt két évben már folyósított 28 milliárd dolláros segítség után a gazdák további kormányzati támogatásra számíthatnak. Úgy fogalmazott: mindaddig számíthatnak az anyagi támogatásra, amíg be nem indul az általa az idén januárban aláírt új amerikai-mexikói-kanadai kereskedelmi egyezmény (USMCA), valamint a Kínával megkötött részleges kereskedelmi megállapodás.

A gazdákat segítő kormányzati program 2018-ban kezdődött, az amerikai-kínai kereskedelmi vita miatt megcsappant kínai exportból származó jövedelmek pótlására.

Sonny Perdue szövetségi agrárminiszter korábban úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg nem lesz már szükség a gazdák támogatására, mivel Peking a részleges kereskedelmi megállapodásban elkötelezte magát nagyobb mennyiségű amerikai mezőgazdasági termék vásárlása mellett. Elemzők azonban emlékeztetnek arra, hogy a koronavírus terjedése miatt Kínában sok vállalat bezárt vagy átmeneti időre felfüggesztette tevékenységét, és részben ennek következtében is a tervezettnél kisebb mértékű lesz az amerikai portékák vásárlása.

A The Washington Post című napilap egy meg nem nevezett minisztériumi tisztségviselőre hivatkozva péntek délután az internetes kiadásában azt írta: könnyen megtörténhet, hogy a tervezett 40 milliárd dollár értékű áru vásárlása helyett Peking szeptemberig csak 14 milliárd dollárt költ amerikai agrártermékekre.

Elemzők szerint Trump erőteljes támogatottságnak örvendhet a farmerek körében, de a The Washington Post értesülései szerint a Fehér Ház tisztségviselői aggódnak, hogy továbbra is alacsonyak maradnak a mezőgazdasági árak és újabb gazdaságok juthatnak csődbe. Mindez befolyásolhatja a választási eredményeket is.

A szövetségi agrárminisztérium (USDA) adatai szerint az idén minden korábbinál magasabbra, várhatóan 426 milliárd dollárra rúg majd a gazdák összes adóssága.