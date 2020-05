Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump ismét hajlandó lehet fizetni a WHO-nak

Az amerikai elnök közölte szombaton, hogy kormányzata több szakértői javaslatot is megfontol a koronavírus világjárvánnyal kapcsolatban, és ezek között van az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénzügyi támogatásának részleges visszaállítása is - írja az MTI.

A koronavírus-járvány és az Egyesült Államok-Kína konfliktus egyik legszürreálisabb fejezete nyílt meg, amikor Donald Trump elnök azt mondta, hogy nem hajlandó tovább az USA befizetéseit folyósítani a WHO-nak, mivel az túlságosan barátságos Kínával és túlságosan dicsérte a helyi epidemiológiai védekezést. Bár többen kritizálták az egészségügyi szervezetet, hogy nem foglalkozott eléggé azzal, hogy Kína a járványt megpróbálta eltitkolni, valamint hogy késve lépett fel az ellen, de Trump lépését még a korábbi kritikusok is támadták, mondván, hogy az ENSZ-szervezetnek szüksége van a forrásokra, hogy a világban összehangolhassa a koronavírus elleni fellépést. Donald Trump a WHO-t hibáztatja Donald Trump vasárnap már egy Twitter-üzenetében azt írta, hogy lehetőség volna az amerikai támogatás korábbi 10 százalékának megfelelő összeg kifizetésére, de döntés még nincs. Április 14-e óta az ENSZ szakosított szervezete nem kap amerikai pénzt, mert Washingtonban azzal vádolják, hogy elősegítette a járvánnyal kapcsolatos kínai "félretájékoztatást". A WHO elhárította a gyanúsítást, és Kína is tiltakozott a vád ellen. Az amerikai elnök az ENSZ szakosított egészségügyi szervezetének az "átvilágítását" helyezte kilátásba a saját kormányzata közreműködésével. A WHO költségvetéséhez az Egyesült Államok évi 400 millió dollárral járult hozzá eddig.

Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.