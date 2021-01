Trump kottájából kellene játszania Bidennek

Joe Bidennek az America First! jelszó jegyében fogant külpolitikát kellene folytatnia, ha meg akarja nyerni az amerikai kék galléros, azaz fizikai munkát végző szavazókat, akik Trump szavazóbázisának gerincét alkotják. Ők azok, akik nagyon elégedetlenek a sorsukkal, de (még) nem ragadtatják magukat szélsőséges viselkedésre.

A hivatalba lépő Biden-adminisztrációval szemben hosszú igénylistát fogalmaznak meg az USA nemzetközi partnerei:

Építse újra a Nyugat szövetségi rendszerét,



léptesse vissza országát a párizsi klímavédelmi megállapodásba,



térjen vissza a tárgyalóasztalhoz Iránnal,



folytasson világos külpolitikát Pekinggel és Moszkvával szemben



és állítsa vissza a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokba vetett bizalmat.

Az igények megalapozottak és Biden diszkréten arról beszél, ha a külügyekről kérdezik, hogy azt fogja tenni, amit az Egyesült Államok érdekei szempontjából a legjobbnak ítél, ám a következő négy év politikai tétje jóval nagyobb, mint hogy az USA újra kiszámítható, barátságos partnere lesz-e NATO-szövetségeseinek vagy sem - véli Philip Stephens, a Financial Times publicistája. Az USA nem Donald Trump elnökké választása után kezdett visszavonul a nemzetközi szerepvállalástól Trump jelszava, az America First jegyében.

Kiábrándulás

Már Barack Obama elnöki tevékenységét is az jellemezte, hogy az USA vonakodott magára vállalni a rendcsináló szerepét a világon. Valójában a washingtoni politikai elit kiábrándult abból, hogy az Egyesült Államok a világ csendőre legyen, és úgy látja, hogy elsősorban az ország saját dolgaival és érdekeivel kellene törődnie. Valójában ma inkább az a veszély fenyegeti az USA biztonsági garanciájára támaszkodó fejlett demokratikus államokat, hogy a világ legerősebb demokratikus hatalma visszatér az 1920-1930-as évek elzárkózó politikájához.

Ezt erősítheti, hogy az USA-nak nem a fehér jobboldali szélsőséges csoportok mozgolódása jelenti a legnagyobb gondot - még akkor sem, ha ezek akciója volt a Kongresszus épülete elleni január eleji támadás -, hanem a kékgalléros munkásosztály vergődése. Ha a demokraták hosszabb távra be akarnak rendezkedni a hatalomba, akkor el kell választaniuk ezt a tömeget a szélsőségesektől és egyben el kell őket hódítaniuk Donald Trump mögül, akit jelenleg támogatnak.

Első a gazdaságpolitika

Biden szétzilált gazdaságot örököl, amelyen átgázolt a lényegében kontrollálatlanul pusztító pandémia, kihúzva a szőnyeget az ország kisvállalatainak lába alól és sok millió munkanélkülit hagyva maga mögött. Ezért az új kormányra mindenekelőtt egy jókora gazdaságösztönző csomag elindítása vár és a félidős választásokig jól láthatóan el kell kezdenie infrastruktúra-fejlesztési programját is. Eközben valahogy össze kell tudnia kapcsolni a külpolitikát a belpolitikával.

Nyilván nem várható el az átlag amerikaitól, hogy például belássa a szabadkereskedelmi egyezmények jótékony hatását a gazdaságra, ha közben azt tapasztalja, hogy az olyan munkahelyek, amelyeket ő betölthetne, elvándorolnak az országból. A globalizáció ebből a nézőpontból a gazdagok játékának látszik. Ezért figyelemre méltó, mit ajánl az új adminisztrációnak a Carnegie Endowment for International Peace kutatóközpont tanulmánya.

America First!

Az amerikaiak Trump-féle jelszójának megfelelően egyfajta America First politikát akarnak, azaz elsősorban attól akarnak megszabadulni, ami a saját egzisztenciájukat veszélyezteti. Ha például valaki el akarja adni nekik, hogy az USA-nak jó a szabadkereskedelem, akkor ehhez kapcsolva helyi gazdasági programokat kell kínálnia, ami munkahelyeket teremt az USA-ban is. A szakértők az America First jegyében azt tanácsolják az új washingtoni vezetésnek, hogy felejtse el a külföldi kalandokat, amilyenekbe az elmúlt 20 évben elsősorban a Közel-Keleten bocsátkoztak elődei.

Helyezze a hangsúlyt egy korrektebb, nagyobb egzisztenciális biztonságot kínáló hazai gazdaság kialakítására, miközben a nemzetközi porondon legyenek szerények az ambíciói. A nagy tervek helyett, mint amilyen például a demokrácia exportja volt Irakba az ezredforduló után, a kiszámíthatóságra helyezze a hangsúlyt. Ez talán kevéssé hősiesen hangzik, a washingtoni elit azonban amúgy sem tudja már visszanyerni a társadalom bizalmát látványpolitizálással.