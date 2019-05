Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump ma örömhírt közölt Kanadával és Mexikóval is

Az amerikai kormány megszünteti a kanadai acél- és alumíniumtermékekre kivetett vámot - jelentette be közös közleményében Washington és Ottawa. Donald Trump amerikai elnök később külön bejelentette a megállapodást Mexikóval is - írta az MTI.

Az Egyesült Államokban és Kanadában is 48 órán belül életbe lépő megállapodás értelmében a két ország a továbbiakban elejét veszi tisztességtelenül támogatott, vagy dömpingáron forgalmazott acél- és alumíniumcikkek importjának, valamint nem vesz részt az e két országon kívül előállított acél-és alumíniumtermékek szállítmányozásában sem. Kanada 48 órán belül visszavonja az amerikai védővámokra válaszként kivetett büntetővámokat.

Az egymás közötti acél- és alumíniumkereskedelem ellenőrzésére a két ország közös ellenőrző rendszert hív életre.

Justin Trudeau "fantasztikus hírnek" minősítette a vámok eltörlését. Donald Trump pedig egy péntek délután rendezett országos ingatlankonferencián Washingtonban bejelentette, hogy a vámok megszüntetéséről szóló megállapodást az amerikai kormány megkötötte Mexikóval is. "Éppen most jutottunk megállapodásra Kanadával és Mexikóval, és ezekben az országokban vámok, vagy nagyobb vámok nélkül forgalmazzuk majd termékeinket" - mondta az elnök. Trump sürgette a kongresszust, hogy szavazza meg a három ország kereskedelmi egyezményét, amely a megszűnt Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodást (NAFTA) váltja fel.

Elemzők szerint az amerikai elnök könnyít az Egyesült Államok és szövetségesei közötti kereskedelmi konfliktusokon. Pénteken reggel ugyanis a Fehér Ház bejelentette az Európai Unióból és Japánból származó autókra tervezett vámokról szóló döntés elhalasztását is. A The New York Times szerint Trump a Kínával folytatott kereskedelmi vitára kíván koncentrálni - írta az MTI.