Trump már Írországot és az Egyesült Királyságot is tiltólistára tette

Az Európai Unió másik 26 tagállama után Írországra és az év eleje óta már az államszövetségtől független Egyesült Királyságra is kiterjesztette beutazási korlátozását Donald Trump elnök.

Az Egyesült Államok 30 napra felfüggeszt minden beutazást Európából - jelentette be még szerdán Donald Trump elnök járványügyi intézkedéseinek egyikeként. Már akkor sokan kritizálták, hogy a járvány jelen van Írországban és az Egyesült Királyságban is, mégis csak az EU 26 tagállamára vonatkozott a szabályozást. Mások pedig azért támadták, hogy nem is egyeztetett Brüsszel a lépésről.

Vasárnap csak utóbbi kritikát fogadta meg: az Egyesült Királyságba és Írországba való utazási tilalmat terjesztett elő annak érdekében, hogy megkísérelje lelassítani a világjárvány terjedését - írja a Reuters.

A bejelentéskor az elnök egyébként azt is bejelentette, hogy tesztet végeztek el rajta az új Covid-19-re vírusra, aminek egy-két nap múlva lesz eredménye. Ezt azért volt fontos tisztáznia, mert a Fehér Ház tisztviselői példátlan hibát követtek el pénteken, amikor a járványhelyzet dacára az elnökkel egy helyiségbe belépő újságíróknak még a testhőmérsékletét sem ellenőrizték. Az elnök ráadásul a múlt héten találkozott egy brazil delegációval, amelynek legalább egy tagja azóta pozitívnak bizonyult.

Pénteken a Fehér Ház Rózsakertjében mondott beszédében az amerikai elnök bejelentette: a szövetségi kormány 50 milliárd dollárt szabadít fel a koronavírus terjedése elleni küzdelemre a tagállamok és a települések számára. Az összeget a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (Fema) költségvetéséből folyósítják. A vírustesztek elvégzésének, a betegek ápolásának és a vakcina kutatásának nem lesz anyagi akadálya. Emellett országos szükségállapotot hirdetett.