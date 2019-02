Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump már további találkozókat tervezget Kim Dzsongunnal

A jövő héten Hanoiban tartandó csúcstalálkozó után újabb találkozót tervez Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel Donald Trump. Az amerikai elnök ezt közölte újságírókkal a Fehér Ház Ovális Irodájában a Sebastian Kurz osztrák kancellárral tartott tárgyalásai előtt - írja az MTI.

"Nem hiszem, hogy ez lesz az utolsó találkozónk" - fogalmazott a hanoi csúcsra utalva az elnök, majd egy újságírói kérdésre válaszolva megerősítette, hogy újabb találkozót fontolgat. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Észak-Koreának lépnie kell az atomfegyver-mentesítés érdekében.

Mint fogalmazott: "valami érdemlegeset" szeretne látni Phenjan részéről, bár hozzátette, hogy szerinte az észak-koreai vezetés "tényleg akar valamit".

Az amerikai elnök kedden - szintén a Fehér Házban újságíróknak - derűlátóan nyilatkozott a február 27-én és 28-án tartandó csúcstalálkozóval kapcsolatban. De azt is leszögezte, hogy "nincs ok sietségre", az általa kitűzött célok megvalósításához, vagyis a Koreai-félsziget teljes és ellenőrizhető atomfegyver-mentesítéséhez van idő mindaddig, amíg Phenjan - mint fogalmazott - "nem hajt végre atomfegyver-, és rakétakísérleteket".

Donald Trump megerősítette, hogy az Észak-Korea elleni szankciók érvényben maradnak. Ezt egyébként egyik keddi közleményében az amerikai külügyminisztérium is hangsúlyozta.

A külügyminisztérium bejelentette: Stephen Biegun észak-koreai különmegbízott már úton van Hanoiba, ahol a jövő heti csúcstalálkozó előkészületeiben vesz részt.

Kedden az amerikai elnök telefonon egyeztetett Észak-Koreáról Mun Dzse In dél-koreai elnökkel, szerdán pedig - a Fehér Ház közlése szerint - Abe Sindzo japán kormányfővel beszélt.

A dél-koreai elnöki hivatal közlése szerint a Trumppal folytatott beszélgetés során Mun Dzse In felajánlotta Szöul gazdasági együttműködését Phenjannal, hogy így is ösztönözze az észak-koreai vezetést az atomfegyver-mentesítésre. Mun közölte Trumppal: kész a vasúti és közúti közlekedés újranyitására a két Korea között, és készen áll a gazdasági együttműködés más formáira is.