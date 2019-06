Trump meg sem érkezett Londonba, de már beletaposott a brit belpolitikába

Az amerikai elnök szerint a brit kormány hibát követett el azzal, hogy nem vonta be Nigel Farage-t a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszeréről folytatott tárgyalásokba. Donald Trump hétfőn háromnapos látogatásra érkezik Nagy-Britanniába, hivatalosan II. Erzsébet királynő vendégeként.

Az elnök a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak azt nyilatkozta, hogy London helyében nem fizetné ki az Európai Uniónak az EU-val szembeni, a brexit utáni időkre is átnyúló 39 milliárd fontra (több mint 14 ezer milliárd forintra) becsült pénzügyi kötelezettségeket. Azt tanácsolta Theresa Maynek, hogy ehelyett perelje be az Európai Uniót, mivel ezzel a brit kormány komolyabb mennyiségű "munícióhoz" jutna a tárgyalásokon. Trump szerint még "most sem késő", hogy London megfogadja e tanácsot.

Az amerikai elnök alig burkoltan arra is biztatta a brit kormányt, hogy ha nem tud elérni "tisztességes egyezséget" az EU-val, akkor megállapodás nélkül lépjen ki az unióból.

Trump arról is beszélt, hogy nagyon kedveli "Nigelt", aki "nagyon okos ember". Az EP-választási szavazatarányokat tekintve valószínűleg nagyon sokan egyetértenek ezzel a megállapítással - nyilatkozta Trump. Az amerikai elnök szerint mindezek alapján hiba volt, hogy a konzervatív párti kormány nem vonta be Farage-t az Európai Unióval folytatott brexit-tárgyalásokba, mivel Nigel Farage "sok mindennel hozzá tudott volna járulni" e tárgyalási folyamathoz. A brit kormány "nagyon jól járna, ha ezt megtenné, csak erre még nem jött rá".

Nigel Farage a brit politika legradikálisabban EU-szkeptikus vonulatának zászlóvivője. Nem egészen két hónapja alapított új pártja, a Brexit Párt az első helyen végzett a május 23-án tartott brit európai parlamenti választásokon. Farage már az előző, 2014-es brit EP-választásokat is megnyerte, akkor még egy másik radikálisa EU-ellenes erő, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) vezetőjeként.

Donald Trump nem először fejezi ki nagyrabecsülését Nigel Farage iránt. Elnökké választása után a brit politikusok közül elsőként Farage-t fogadta, és rögtön komoly diplomáciai botrányt is keltett azzal a Twitter-bejegyzésével, hogy Nigel Farage lehetne Nagy-Britannia washingtoni nagykövete. Ezt a felvetést a Downing Street annak idején feltűnően indulatos közleményben utasította vissza, hangsúlyozva, hogy a washingtoni nagyköveti poszton "nincs üresedés", és a brit nagyköveteket "alapelvszerűen" Londonban nevezik ki.

A The Sunday Times által közölt interjú két napon belül második, amelyben az amerikai elnök nyíltan kifejtette véleményét sarkalatos horderejű brit belpolitikai kérdésekben.A The Sun című konzervatív, erősen EU-szkeptikus irányzatú lapnak adott, szombaton megjelent interjúban Trump kijelentette, hogy Boris Johnson volt brit külügyminiszter - a Konzervatív Párt keményvonalas brexit-táborának frontembere - "nagyon tehetséges", és "nagyszerű munkát végezne" Theresa May távozó miniszterelnök utódjaként a Konzervatív Párt és a brit kormány élén.

A The Sun elismerte az interjúhoz fűzött kommentárjában, hogy Trump e kijelentéseivel komoly protokollsértést követett el, és a The Sunday Times is azt írta a vasárnap közölt újabb interjú bevezetőjében, hogy az amerikai elnök "drámai módon elszakadt a diplomáciai konvencióktól", "áttaposva" a brit belpolitika területére.

Theresa May május végén jelentette be, hogy a brexit feltételrendszerét rögzítő, a londoni alsóházban háromszor is elutasított megállapodás elfogadtatásának kudarca miatt június 7-én távozik a Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de ügyvezető minőségben az utód július végére várható megválasztásáig ellátja a kormányfői feladatokat. Vasárnapig tizenhárman jelezték, hogy indulnak a hivatalosan június 10-én kezdődő utódválasztási versengésben, a londoni fogadóirodák azonban Johnsont tartják a legesélyesebb jelöltnek.