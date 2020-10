Trump megint bagatellizálni próbálja a koronavírus-járványt

Mint ahogyan az influenzajárványokkal, úgy a Covid-19-cel is megtanulunk együtt élni - írta Donald Trump amerikai elnök az egyik Twitter-bejegyzésében kedden, az influenzajárványokat a koronavírus-pandémiához hasonlítva.

"Évente sok ember, talán százezernél többen is meghalnak az influenzában a vakcina ellenére is. És bezárjuk emiatt az országot?" - tette fel a kérdést az elnök. Majd a választ is megfogalmazta: "nem, megtanultunk együtt élni vele, mint ahogyan megtanulunk együtt élni a Coviddal, amely a legtöbb ember körében (az influenzánál) sokkal kevésbé halálos".

Az elnök bejegyzésére rendkívül sokan reagáltak. Egyesek szerint Trump kicsinyíteni igyekszik a koronavírus-járvány és a vírus okozta Covid-19 kockázatait, mások viszont azzal érveltek az amerikai elnök állítása mellett, hogy az ország lezárása megnöveli a munkanélküliséget, az öngyilkosságok és a mentális megbetegedések számát, vagy például az iskolai oktatást.

Donald Trump, aki hétfőn - helyi idő szerint - a kora esti órákban hagyta el a Walter Reed katonai kórházat és tért vissza a Fehér Házba, már hétfőn közzétett a Twitteren egy videót, amelyben arra biztatta honfitársait, hogy "ne féljenek" a vírustól és ne hagyják, hogy az "eluralkodjék az életükön".

Trumpnál a múlt csütörtökön diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést és pénteken szállították be őt kórházba. Annak ellenére, hogy az állapota jelentősen javult és már elhagyhatta a kórházat, az őt kezelő orvoscsoport hétfői sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy az elnök még nincs túl a betegségen.